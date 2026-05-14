Verstappen finaliza tercero el jueves en el Nurburgring de cara a las 24 Horas

a segunda sesión clasificatoria de las 24 Horas de Nürburgring se convirtió en una prueba de supervivencia para los pilotos, incluido el tetracampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen. Las condiciones climatológicas en las montañas de Eifel dieron un giro drástico, recibiendo a los competidores con una lluvia intensa y persistente que azotó el trazado del Nordschleife durante toda la jornada nocturna.

Para Verstappen, esta sesión no se centró en la búsqueda de la velocidad, sino en cumplir con el reglamento y ganar experiencia bajo condiciones extremas. Debido al clima adverso, el piloto neerlandés realizó únicamente una vuelta lenta durante el periodo nocturno. Aunque el registro no fue competitivo, resultó un paso obligatorio y significativo, ya que el reglamento exige que todos los participantes completen al menos un giro en la oscuridad para ser habilitados para la carrera, sin importar el estado del asfalto.

La ferocidad de la lluvia impidió que cualquier equipo mejorara los tiempos establecidos durante la tarde. Para poner en perspectiva el tiempo líder de esta segunda tanda, marcado por el BMW M4 GT3 #1 de Rowe Racing con 9:19.884s, fue 65 segundos más lento que la vuelta más rápida del día lograda bajo el sol.

El coche con el que corre Max Verstappen en el Nurburgring. Red Bull Content Pool

Balance del día para Verstappen Racing

A pesar del diluvio, el balance general para la estructura de Verstappen Racing es sumamente positivo. Gracias al desempeño en la primera sesión, el Mercedes-AMG GT3 #3 se mantiene en la tercera posición global, a solo 3.6 segundos del liderato ocupado por el auto del Team Ravenol.

Durante la etapa húmeda de la noche, fue el compañero de Max, el español Dani Juncadella, quien registró la mejor vuelta para el equipo con un tiempo de 9:34.713s.

Con estos resultados, el equipo encabezado por la estrella de Red Bull asegura un lugar privilegiado en la tabla acumulada, listos para enfrentar la lucha definitiva por la Pole Position este viernes.