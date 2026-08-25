América y Chivas llevan su clásico a Oakland

El Clásico Nacional entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara vuelve para la afición mexicana que radica en Estados Unidos.

Ambos equipos han confirmado que se enfrentarán en un amistososa el próximo 4 de octubre, en Oakland, California (17:30 hora local).

El escenario será Oakland-Alameda Country Coliseum, un escenario que anteriormente sirvió como sede de juegos de la MLB y NFL. Hoy, es la casa club de futbol Oakland Roots SC de la USL Championship y del San Francisco Unicorns de cricket.

"Es un honor para la Ciudad de Oakland y los Oakland Roots darle la bienvenida a su casa en el Área de la Bahía a estos dos gigantes de la Liga MX. Tras un verano en el que el mundo se unió en torno a un balón de futbol, todas las miradas en California se enfocarán en el Clásico de México, la rivalidad más grande del continente. La Última vez que el Clásico de México se jugó en California fue en 2023 en el legendario Rose Bowl", destacó el Club América mediante un comunicado de los organizadores Primetime Sports.

Sin embargo, será difícil que los equipos lleguen con lo mejor de sus planteles. Al ser fecha FIFA, las bajas por llamados a selección serán inevitables. Por lo menos en el Guadalajara, la tendencia en los últimos llamados adicionales a la Copa del Mundo 2026 fueron de seis jugadores rojiblancos. Por las Águilas, Israel Reyes proyecta a ser uno de los tricolores, al tiempo que sus figuras de Colombia y Uruguay perfilan a llamados.

Cabe destacar que por parte de la Selección Mexicana se esperan otros llamados, al ser el inicio de la era del técnico Rafael Márquez.

El antecedente en Oakland entre el América y las Chivas se remonta a 1997, la primera vez que la ciudad albergó el Clásico Nacional.

La visita de azulcremas y rojiblancos en el Oakland-Alameda Country Coliseum tendrá una serie de actividades especiales: iniciativas comunitarias, Fiesta Futbolera previo al juego (13:30 hrs), música en vivo, comida, convivencia con mascotas, firma de autógrafos con leyendas y exhibición de trofeos.

Liga MX al momento

Al momento en el torneo Apertura 2026, las Águilas del América, bajo el mando de Guillermo Almada, vuelan líderes y de manera invicta (13 puntos). El Guadalajara, con el estratega Gabriel Milito, es cuarto lugar con tres victorias, un empate y una derrota (10 unidades).

En el aspecto internacional, el América sigue en la contienda de la Leagues Cup. Este miércoles 26 de agosto, en campo neutral en Carson, California, se medirá con el Columbus Crew por el pase a las semifinales; el Rebaño Sagrado no superó la fase de grupos.

Antes de su presentación en el Oakland-Alameda Country Coliseum, el América y el Guadalajara se verán en juego oficial dentro de la Liga MX: 16 de septiembre, 19:00 horas, en el Estadio Banorte.