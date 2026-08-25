Clásico Regio cambia de día y horario: Se jugará el sábado 12 de septiembre

El Clásico Regio entre Tigres y Monterrey se disputará en un nuevo día y horario, duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2026 que se disputará desde la cancha del Estadio BBVA.

Uno de los re-encuentros más esperados para la Jornada 8 será el que tenga Víctor Manuel Vucetich con Rayados de Monterrey, mismo en donde el estratega de Tigres intentará rescatar los tres puntos del Gigante de Acero.

En un inicio, el compromiso estaba pactado para celebrarse el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México, sin embargo, la Liga MX emitió un comunicado a través de sus redes sociales para confirmar la nueva fecha del Clásico Regio.

Conoce los detalles sobre el nuevo día y horario del Clásico Regio:

Día: sábado 12 de septiembre, 2026.

Horario: 19:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: BBVA / 52,529 espectadores.

Jornada 8, con partidos sin fecha designada

La Jornada 8 del Apertura 2026 cuenta con diversos compromisos que no cuentan con un día y fecha designado, dejando abierta la posibilidad de disputarse a lo largo del fin de semana, uno de ellos es el Clásico Joven, mismo que protagonizarán América y Cruz Azul desde la cancha del Estadio Banorte.

El otro cotejo que aún no confirma el día y el horario en el que se llevará a cabo es el Toluca Vs Atlas, mismo que se disputará desde la cancha del estadio Nemesio Diez, fortín de Antonio Mohamed y compañía.

Estos son los demás partidos a disputarse en la Jornada 8 del Apertura 2026:

Necaxa Vs Puebla / viernes 11 de septiembre, 19:00 horas.

Atlante Vs Pachuca / viernes 11 de septiembre, 21:00 horas.

Xolos Vs Querétaro / viernes 11 de septiembre, 21:00 horas.

León Vs Atlético San Luis / sábado 12 de septiembre, 17:00 horas.

Monterrey Vs Tigres / sábado 12 de septiembre, 19:00 horas.

Santos Vs FC Juárez / domingo 13 de septiembre, 18:00 horas.

Chivas Vs Pumas / domingo 13 de septiembre, 18:07 horas.

La Liga MX sufrirá una pausa tras la Jornada 10 por la Fecha FIFA de septiembre-octubre. Mexsport

BFG