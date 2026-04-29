¡Hoyo en uno! Nico Castillo en aprietos por América Vs Pumas en Liguilla

Siendo protagonista del ProAm, en el Riviera Maya Open at Mayakoba 2026, Nicolás Castillo dio sus impresiones sobre la eliminatoria que enfrentará a Pumas y América en la Liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX; hace hoyo en uno... para evadir.

En busca de un swing que lo pusiera en la contienda por convertirse en uno de los mejores en el Hoyo 10 del campo de El Camaleón, el delantero chileno no quiso revelar a su favorito para la eliminatoria en la que Pumas y América se enfrentarán a partir de este domingo 3 de mayo:

“La verdad estoy un poco alejado del futbol, pero espero que sea un lindo partido, un lindo clásico, una linda Liguilla. Que gané el mejor”.

Nico Castillo ya vistió la playera de ambos conjuntos y -cuando jugaba en Pumas- fue víctima de una eliminación ante América en Cuartos de Final del Clausura 2018, sin embargo, esto no es razón para decantarse por ninguno de los dos equipos:

Tengo un cariño muy grande por los dos, Tengo un respeto muy grande por ambas instituciones. Fui muy feliz en los dos lugares”, mencionó durante el ProAm celebrado en Mayakoba 2026.

Reproducir Nicolás Castillo jugó 3 torneos con Pumas y tres con América en su paso por la Liga MX.

Con 3 torneos defendiendo la playera de Pumas (Cl. 2017, Ap. 2017 y Cl. 2018) y tres más con América (Cl. 2019, Ap. 2019 y Cl. 2020), el delantero chileno no logró consagrarse con los universitarios, mientras que con las Águilas levantó la Copa MX del Cl. 2019 y el Campeón de Campeones 2019-20, además de caer en la Final de Liga MX ante Rayados en el Ap. 2019.

El orgullo juega más y aseguró que se encuentra contento por haber contado con estas oportunidades como profesional: “Me alegra mucho de haber jugado en dos equipos grandes”.

El partido de ida correspondiente a los Cuartos de Final del Clausura 2026 se jugará el domingo 3 de mayo, mientras que la vuelta se disputará una semana más tarde -domingo 10 de mayo- desde la cancha del Estadio Olímpico Universitario; la igualdad en el global favorecerá a Pumas por ser líder de la Fase Regular.

BFG