Dominik Paris, el metalero que conquistó el bronce en Milán-Cortina

Dominik Paris, hombre forjado en hielo y acero, levantó la vista hacia el tablero y vio un 1:44.21. No era el oro. Era el bronce. Y era, sobre todo, como él mismo lo llamó alguna vez, su "corona olímpica".

A sus 36 años, en sus quintos Juegos Olímpicos de Invierno, el apellido Paris fue velocidad pura y adrenalina. Para Italia, un hijo para presumir. Para sus amigos y seguidores, el vocalista de la banda de groove metal Rise Of Voltage.

Esta medalla en Milán-Cortina 2026 es la validación de un estilo de vida sin medias tintas que desafía frontalmente a las convenciones. Mientras sus rivales buscan el silencio, Paris necesita el combustible de la disonancia. A final de cuentas, la adrenalina de descender a 140 km/h por una pista helada no es diferente a la catarsis que siente al rugir ante un micrófono en un local oscuro, listo para hacer stage diving. El descenso siempre le ha parecido otro escenario.

Dominik Paris, con el bronce, finalmente un metal. Reuters

“El metal te da esa agresividad que necesitas para soltar los frenos", comentó en una ocasión, y esa filosofía se materializó. Su descenso fue una carrera en la que cada giro era un acorde de poder, cada salto una explosión. Cruzó la meta exánime, pero con esa mirada de satisfacciónque se aprecia en los rostros de quienes han dado absolutamente todo.

El italiano Dominik Paris, héroe de italianos y metaleros. Reuters

El público le reconoció el esfuerzo. La historia de Paris es un testimonio de perseverancia y autenticidad. En una era de atletas de marca personal pulida, Paris se permite ser un complejo hombre que desafía la montaña que se transforma en una bestia que anima el mosh pit.

Como dice la biografía de su banda en Spotify, Rise Of Voltage lanzó su primer álbum, Time, en 2018, y "se caracteriza por su buen groove y mucha energía". En 2024 salió su segundo título, Escape.

Pero sobre todo, la "corona olímpica" de Dominik Paris está forjada de un bronce que resuena con la potencia imparable del groove metal. Fue el trueno de Cortina. Y su sonido es, inconfundiblemente, metal.