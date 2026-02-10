Capitanes CDMX hace historia en la NBA G League y se perfila rumbo a los playoffs

La temporada 2025-26 ha marcado un antes y un después para Capitanes de la Ciudad de México. Con un desempeño sólido, constante y cada vez más convincente, el equipo se ha consolidado como uno de los protagonistas de la NBA G League, mostrando que el proyecto deportivo atraviesa su etapa más madura y ambiciosa desde su llegada al circuito.

Con un récord de trece victorias y seis derrotas, Capitanes ha logrado construir una identidad basada en la disciplina, la intensidad defensiva y la ejecución inteligente en los momentos clave. Estos números no solo reflejan resultados, sino también un proceso de trabajo que hoy se traduce en confianza, cohesión y ambición colectiva.

La fortaleza mostrada en casa ha sido uno de los pilares del éxito. La Arena CDMX se transformó en un bastión prácticamente impenetrable, donde el equipo ha conseguido ocho triunfos en nueve encuentros. Más allá del marcador, cada partido como local se ha convertido en una experiencia que fortalece el vínculo entre jugadores y afición.

Este impulso permitió que, por primera vez en su historia, Capitanes alcanzara el liderato de la Conferencia Oeste. Un logro que trasciende lo estadístico y simboliza el crecimiento sostenido de una franquicia que apuesta por el desarrollo, la constancia y la proyección internacional del basquetbol mexicano.

Liderazgo, identidad y una mentalidad ganadora

Detrás de este momento histórico se encuentra el trabajo estratégico de Vitor Galvani, head coach del equipo, quien fue reconocido como Entrenador del Mes en enero. Su liderazgo ha sido clave para construir un sistema competitivo, donde cada jugador entiende su rol y aporta al objetivo común.

Galvani no solo ha priorizado el rendimiento inmediato, sino también el desarrollo integral del plantel. Bajo su dirección, Capitanes ha fortalecido aspectos tácticos, físicos y mentales, generando una mentalidad ganadora que se refleja en la cancha y en la manera de enfrentar cada reto.

El cuerpo técnico y el staff deportivo han funcionado como una extensión del proyecto, cuidando cada detalle del proceso. Desde la preparación física hasta el análisis de rivales, todo converge en una estructura profesional que hoy posiciona al equipo entre los más sólidos de la liga.

Este enfoque ha permitido que el grupo mantenga la concentración incluso en momentos de presión. La capacidad para cerrar partidos, ajustar estrategias y responder ante la adversidad se ha convertido en una de las principales fortalezas del conjunto capitalino.

El cierre de temporada y el respaldo de la afición

Con la temporada regular entrando en su fase decisiva, Capitanes se prepara para afrontar semanas determinantes. El objetivo es claro: asegurar su clasificación a los playoffs y llegar en el mejor nivel posible a la instancia más exigente del calendario.

La afición aún tendrá cuatro oportunidades clave para respaldar al equipo en casa. Los encuentros ante Salt Lake City Stars, los días 22 y 24 de febrero, y frente a Noblesville Boom, el 1 y 3 de marzo, representan escenarios ideales para consolidar el impulso competitivo.

Estos partidos no solo definirán posiciones en la tabla, sino también el estado anímico del plantel rumbo a la postemporada. Jugar ante un recinto lleno, con una afición comprometida, puede marcar la diferencia en una liga tan equilibrada como la G League.