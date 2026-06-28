América inicia con triunfo en amistoso previo al Apertura 2026

América arrancó sus partidos de pretemporada rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX y, midiéndose al CF Trival Valderas de España, las Águilas debutaron con triunfo en el que también representó el primer duelo de Guillermo Almada en el banquillo azulcrema.

Con la presencia de futbolistas como Henry Martin, Erick Sánchez, Isaías Violante, Cristian Borja, Miguel Vázquez y Ramón Juárez, América logró derrotar al conjunto perteneciente a la quinta división del futbol español.

Sin el anuncio de refuerzos de cara al siguiente semestre, la gestión de Guillermo Almada -tras la salida de André Jardine- arranca con el pie derecho en cuanto a resultados se refiere.

El conjunto azulcrema culminará su pretemporada en España y regresará a México para terminar de apuntalar su preparación de cara a un semestre en el que enfrentarán la Legues Cup 2026 y el Apertura 2026 de la Liga MX, mismo en el que intentarán bordar una nueva estrella en su escudo.

El siguiente partido amistoso confirmado por América es el que sostendrán el sábado 11 de julio ante LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park de la ciudad estadounidense.

¿Cuándo debuta América en el Apertura 2026?

Querétaro será el primer rival del conjunto orquestado por Guillermo Almada, compromiso correspondiente a la Jornada 1 del Apertura 2026 que se disputará en la cancha del Estadio Corregidora.

Este compromiso representará el cierre de la Jornada 1, misma que se llevará a cabo desde el jueves 16 de julio con el objetivo de no interferir con la Final del Mundial 2026 a disputarse en Nueva York el domingo 19.

Día: sábado 18 de julio, 2026.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

* El primer partido de América como local será hasta la Jornada 3, cuando reciba a Santos el domingo 2 de agosto.

BFG