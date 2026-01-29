América y Tigres bautizan su rivalidad: nace el Golden Clash

Las rivalidades no se heredan, se construyen, y América y Tigres consideran que la suya llegó al punto necesario para tener identidad propia. A partir de ahora, su enfrentamiento será identificado oficialmente como el Golden Clash, una etiqueta que busca reconocer y proyectar uno de los duelos más constantes y relevantes del futbol mexicano contemporáneo.

El bautizo tendrá como escenario la próxima Fecha FIFA. Ambos clubes disputarán partidos amistosos, varonil y femenil, en una jornada doble programada para el 28 de marzo en Arkansas, Estados Unidos. El evento no solo llenará una pausa en el calendario, también funcionará como presentación formal de una rivalidad que hoy se juega en dos frentes y con pesos muy distintos.

Durante las últimas dos décadas, América y Tigres se cruzaron de manera recurrente en instancias definitivas. Desde la voltereta felina en los Cuartos de Final del Apertura 2005 hasta la primera Final entre ambos en el Apertura 2014, donde América conquistó su campeonato número 12, el enfrentamiento fue ganando peso con cada nuevo capítulo.

La rivalidad alcanzó uno de sus puntos más altos en la etapa dorada de Tigres bajo el mando de Ricardo Ferretti. La Final de Navidad de 2016, disputada el 25 de diciembre, quedó marcada como uno de los episodios más simbólicos, con Tigres coronándose en penales tras una serie dramática y negándole al América festejar su centenario con un título.

Ese mismo año, pero meses antes, América venció a Tigres en la Final de la Concacaf, dejando a los felinos con la etiqueta de equipo casero. Con el paso del tiempo, esa percepción cambió de dueño, y hoy son las Águilas las que arrastran una década sin títulos internacionales, un giro que también forma parte del contexto de esta rivalidad.

En 2023, ambos volvieron a encontrarse en una Final de Liga MX, la tercera entre ellos. La serie se extendió hasta los tiempos extras y terminó con América levantando el título, el primero de tres campeonatos consecutivos, base del tricampeonato inédito en la era de los torneos cortos.

Pero si América impuso condiciones en el futbol varonil, en el femenil el dominio es claramente norteño. Tigres Femenil, conocidas como las Amazonas, construyeron una era de hegemonía en la Liga MX Femenil, y en ese camino convirtieron a América Femenil en su rival más recurrente y persistente.

Finales, liguillas y eliminatorias directas marcaron una narrativa donde el protagonismo fue compartido, pero el balance se inclinó de forma clara hacia el lado regiomontano. Tigres fue el segundo campeón en la historia de la liga y, tras caer ante América en penales en el Apertura 2018, inició un dominio abrumador, ganando tres finales, incluida la más reciente en el Apertura 2025.

Hoy, ambos clubes, en ambas ramas, cuentan con las plantillas más valiosas y profundas del futbol mexicano y dominan la conversación mediática. Ponerle nombre al duelo es una declaración de identidad, pero también un reconocimiento al trabajo deportivo que colocó a estos cuatro equipos como protagonistas permanentes. El Golden Clash no crea la rivalidad: simplemente la oficializa.