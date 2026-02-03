América sale vivo del Chelato Uclés; le pega al Olimpia en la Concachampions 

Con gol salvador de Ramón Juárez, el América salió airoso de su visita a Honduras, por 1-2 sobre el Olimpia que en más de una ocasión complicó el debut de los azulcremas en la Concacaf Champions Cup 2026.

En el cierre de la primera parte, en la que los porteros fueron determinantes, las Águilas del América abrieron el marcador. Dentro de la compensación (91’), el chileno Víctor Dávila sacudió las redes de Endrick Menjívar.

Tras un tiro de esquina, el balón se perdió entre un mar de piernas. La defensa del club hondureño fue torpe para despejar. El balón encontró salida por un costado izquierdo v quedaba a merced de la pierna zurda de Dávila, quien no perdonó en potencia y colocación.

Pero el Olimpia se la cobró. Apenas cuatro minutos de reanudado el encuentro, el 1-1 ya hacía vibrar el Chelato Uclés. Un golazo fulminante, imposible para Luis Ángel Malagón a pesar de su rápida reacción.

En una estupenda jugada colectiva que Jorge Benguché inició por sector derecho, asistió a Edwin Rodríguez, quien buscó el disparo desde la media luna, pero ante la congestión de defensores americanistas se libró con un pase a su costado izquierdo, donde esperaba José Mario Pinto.

El mediocampista dentro del área no encontró espacio para tirar y retrasó en corto con Jorge Álvarez (50’), quien ya esperaba con la pólvora prendida, para poner la igualada en la pizarra.

Se creció el Olimpia en la recuperación, incluso estuvo cerca del segundo tanto, pero cayó Jorge Benguché cayó en el fuera de lugar y su gol de cabeza fue invalidado (55’).

aunque ligeramente la posesión era del conjunto americanista y sus cambios al 61’, que más tarde fueron clave: Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas, en el lugar de Alexis Gutiérrez y Raúl Zúñiga.

El Rayito Rodríguez marcó la diferencia, ésa que espera sea constante tras la salida del francés Allan Saint-Maximin. El volante uruguayo entró por izquierda y buscó el gol con un disparo cruzado, pero el meta del Olimpia alcanzó a rechazar; sin embargo, apareció con gran oficio y técnica Ramón Juárez.

El defensor de las Águilas en una perfecta lectura de jugada, quien también esperaba una asistencia al área, supo rematar de primera intención el balón que escupió Menjivar (88’).

De esta manera, el América bajo el mando de André Jardine, se lleva la ventaja para el juego de vuelta. Y será el miércoles 11 de febrero que el Olimpia del estratega Eduardo Espinel visiten el Estadio Ciudad de los Deportes.