Frentes Políticos / 27 de agosto de 2026

1. Coordinados. El canciller Roberto Velasco y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, volvieron a sentarse en Washington para hablar de seguridad, migración y cooperación bilateral. México consolida avances en el combate al tráfico de drogas, armas y delincuencia organizada, mientras Estados Unidos exige resultados contra el fentanilo, la migración irregular y los cárteles. La diferencia está en el método, Velasco puso en las negociaciones la soberanía, responsabilidad compartida y colaboración sin subordinación; Rubio, prioridades concretas para Washington. La relación no está para abrazos diplomáticos, está para negociar y resolver.

2. Vulnerable. Si con Movimiento de Regeneración Nacional estaba desprotegido, como independiente lo estará mucho más. Enrique Inzunza dejó la bancada de Morena en el Senado, pero, sorpresa, ni de loco suelta el fuero ni los 132 mil 900 pesos mensuales que tiene de dieta. El señor lleva cuatro meses sin aparecer en la Cámara alta y, aun así, ha recibido 531 mil 600 pesos mediante cheques, devengando un salario que no justifica. Con señalamientos de EU por presuntos vínculos con el Cártel del Pacífico, Inzunza apuesta por autodefenderse. ¿Podrá sostenerse solo cuando llegue el momento de responder por lo que se le acusa?

3. ¿Ruptura? El Partido Verde marca distancia de Santiago Nieto. La ausencia del PVEM durante su nombramiento como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación en Querétaro puede interpretarse como una señal de falta de respaldo y de que el partido no reconoce su liderazgo. El vacío del partido liderado por Karen Castrejón hacia Nieto abre la lectura, al interior del Verde, de la percepción de que Ricardo Astudillo representa un perfil con mayor conocimiento sobre la estructura política y territorial en esa entidad. Se nota que las elecciones ya se acercan y con ello se romperán filas.

4. Desacato. El gobernador Miguel Ángel Navarro podría enfrentar un problema mayor que cualquier crítica política, la SCJN deberá decidir si procede separarlo del cargo por incumplir una sentencia de amparo. El Sexto Tribunal Colegiado calificó el caso como un “desacato inexcusable” y propuso separar también al secretario de Finanzas, Julio César López. El origen está en el Fondo de Ahorro Nayarit y un fallo que ordenaba restituir derechos a un trabajador. La decisión corresponde ahora a la Corte. Pero el mensaje es certero, para gobernar hay que cumplir la ley, incluso cuando la orden judicial resulta políticamente molesta.

5. Respaldo. El compromiso político de Carlos Torres Piña demuestra una visión acertada para fortalecer la unidad en el país. Su llamado a cerrar filas y respaldar con firmeza el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum refleja un liderazgo constructivo, enfocado en consolidar los logros de la transformación de la mano de la ciudadanía. Con una trayectoria de 26 años recorriendo la entidad y escuchando de cerca a los sectores más necesitados, Torres Piña reafirma que Michoacán es pieza clave en este proceso de cambio. Más perfiles que impulsen al pueblo y que estén dispuestos a seguir construyendo un mejor futuro para todos.