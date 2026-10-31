América renueva a su promesa de fuerzas básicas; hay Franco Rossano para rato 

El América y el joven defensa Franco Rossano Erchuk renovaron su vínculo contractual, por dos años.

Las Águilas siguen en su labor de blindar a sus activos; recientemente lo hicieron con el volante uruguayo Brian Rodríguez.

Franco Rossano, resultado de la gestión de Raúl Herrera como director de Fuerzas Básicas, aprovecha la oportunidad en el primer equipo y en sintonía con la metodología del técnico Guillermo Almada.

El defensor ha sido constante en las convocatorias del club desde la pretemporada y en los juegos de preparación en Estados Unidos. En el torneo Apertura 2026, el poblano suma cuatro partidos, tres como titular, para un total de 199 minutos de juego, mientras que en la categoría Sub-21 lleva dos encuentros; no jugó la Leagues Cup 2026.

El jugador originario de Puebla llegó al América en el 2022, con la categoría Sub-18, luego de un primer proceso en las Fuerzas Básicas del Club Puebla y de Lobos BUAP.

Es el club de mi vida, muy contento por extender este lazo por un lapso más, seguir dando lo mejor de mí, esperando que vengan muy buenas cosas"

Antonio Ibrahim, director deportivo del América, y Franco Rossano tras la firma de la renovación en las instalaciones del club en Coapa. Club América

Su debut americanista en Primera División lo hizo en la era de André Jardine. Ocurrió el sábado 6 de julio, en la derrota 2-1 frente al Atlético de San Luis (jugó los últimos cinco minutos). Posteriormente se marcó a préstamo un año con el Necaxa (Apertura 2025 y Clausura 2026); con los Rayos registró 31 partidos en la Liga MX, 17 de titular, mientras que en la Leagues Cup disputó dos cotejos y sirvió una asistencia.