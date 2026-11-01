Antonelli renuncia al número 1 para la F1 2027 y explica su razón

Tras convertirse en el campeón mundial más joven en la historia de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de la Ciudad de México, Kimi Antonelli sorprendió al confirmar que no ejercerá el derecho reservado para el monarca de portar el número 1 en su monoplaza en la próxima temporada.

El joven italiano mantendrá en su Mercedes el número 12, el mismo con el que inició en el Gran Circo y, con el que logró su primer título en la máxima categoría.

En la conferencia de prensa posterior a la carrera, al ser cuestionado sobre si cambiaría su dorsal tras emular a Ayrton Senna —quien fue el último en coronarse con el 12 en 1988—, Antonelli explicó las razones personales por lo cual no lo hará.

Creo que me quedaré con el número 12. Me quedaré con el número 12 porque, obviamente, es un número muy especial para mí”, dijo el piloto de Mercedes antes de señalar una razón más personal de por qué quiere tenerlo.

“También es una forma de mantener los pies en la tierra, de mantenerme humilde, y siento que al mantener el número 12 me permite tener un nuevo punto desde donde empezar y construir todo de nuevo e intentar mejorar", declaró el piloto de 20 años.

Además del enfoque competitivo y la búsqueda de mantener la motivación intacta tras alcanzar la cima del automovilismo, el italiano admitió entre risas que existe un factor cábala que influyó directamente en su elección.

"Y también, para ser honesto, soy muy supersticioso, y el número uno nunca ha sido un buen número para mí. Cada vez que me lo puse, fue extremadamente mal. Así que una razón más para quedarme con el número 12”.

¿Para quién está reservado el número 1 en la F1 y por qué Antonelli usa el 12?

Dentro del reglamento de la Fórmula 1, el número 1 está reservado exclusivamente para el vigente campeón del mundo de pilotos. Desde la introducción del sistema de dorsales personalizados permanentes en 2014, el campeón tiene la opción —mas no la obligación— de reemplazar su número habitual por el '1' durante la temporada posterior a su título.

Antonelli utiliza el número 12 debido a su profunda devoción por la historia del automovilismo y el impacto de Ayrton Senna en su carrera desde sus años de formación en el karting.