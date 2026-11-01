Con goles de Messi y del mexicano Germán Berterame, Inter Miami remonta a New England Revolution

El Inter Miami remontó y venció 2-1 a New England Revolution en el Gillette Stadium, en el penúltimo partido de la temporada regular de la MLS. Los goles de Germán Berterame y Lionel Messi permitieron a las Garzas tomar ventaja en la disputa por el segundo puesto de la Conferencia Este, que se definirá en la última jornada.

Ambos equipos ya tienen asegurado su lugar en los playoffs, pero el encuentro tenía un objetivo adicional: determinar cuál llegaría a la postemporada como segundo de la conferencia. La victoria dejó al conjunto de Miami con la posibilidad de asegurar esa posición por cuenta propia.

Messi se acerca cada vez más a los mil goles. REUTERS

Miami remonta en Nueva Inglaterra

El primer tiempo terminó sin anotaciones. New England Revolution encontró la ventaja al minuto 53, cuando Peyton Miller avanzó por la banda y envió un pase diagonal al área. Ilay Feingold dejó el balón con un toque de tacón para Dániel Gazdag, quien conectó un disparo potente para abrir el marcador.

El Inter Miami necesitaba reaccionar y encontró el empate al 69’. Telasco Segovia bombeó el balón hacia el área en busca de Messi. Aunque la defensa rechazó el envío por arriba, la pelota quedó a disposición de Germán Berterame, quien conectó un remate de cabeza para establecer el 1-1.

Ocho minutos antes de cumplirse el tiempo regular, Segovia volvió a participar en la jugada decisiva al dejarle el balón a Messi. El argentino sacó un disparo raso que terminó en el fondo de la portería para completar la remontada.

Messi se acerca a los mil goles en su carrera

Además de asegurar la victoria, la anotación de Messi elevó a 937 su registro goleador como profesional. El argentino se encuentra cada vez más cerca de alcanzar los mil tantos, una marca que podrá seguir persiguiendo durante el cierre de la temporada de la MLS.

A Miami todavía le queda un partido de fase regular y la disputa de los playoffs para incrementar su cifra durante este año. Después, en 2027, la liga estadounidense disputará un torneo recortado que concluirá en verano, como parte del ajuste de su calendario al europeo.

Las Garzas cerrarán la temporada regular en casa frente a Charlotte FC, en el NU Stadium. Una victoria les garantizará el segundo puesto de la Conferencia Este, independientemente de lo que ocurra en el otro encuentro que involucra a su rival directo.

New England Revolution, por su parte, visitará a Orlando City. Si Miami empata o pierde y el equipo de Nueva Inglaterra consigue los tres puntos, este último terminará la fase regular en la segunda posición. La última jornada determinará cuál de los dos clubes conservará esa ventaja de cara a los playoffs.