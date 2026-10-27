Brian Rodríguez revela por qué le gusta Tigres y descarta a Cruz Azul

Brian Rodríguez habló sobre los equipos en los que jugaría si algún día deja al América y dejó dos respuestas que despertaron curiosidad ante el público.

En palabras del futbolista, considera a Tigres una opción que le agrada dentro del futbol mexicano y que en un futuro puede llegar en dado caso de que su relación con el club azulcrema finalice.

El extremo abordó temas durante su participación en el podcast "Sabor a Futbol"; en la conversación, explicó que su futuro dependerá de las circunstancias que se presenten más adelante.

Brian Rodríguez descarta jugar en Cruz Azul

Durante la entrevista, Rodríguez respondió sobre la posibilidad de jugar con Cruz Azul y dejó clara su postura: no vestiría la camiseta celeste.

El uruguayo contrastó esa negativa con la afinidad que expresó por Tigres, equipo que le agrada por diferentes motivos. Sus comentarios surgieron al hablar de otros rumbos de la Liga MX.

El ambiente y sus amigos lo acercan a Tigres

Al explicar por qué le agrada el conjunto regiomontano, destacó tanto la ciudad como la atmósfera que se vive en el Estadio Universitario, conocido como el Volcán.

El atacante mencionó que tiene amigos en el plantel felino, un factor que forma parte de su simpatía por el equipo. Entre los nombres relacionados con esa amistad están Rodrigo "Búfalo" Aguirre y Fernando Gorriarán.

La afición de Tigres y el ambiente que se genera en su estadio fueron otros de los aspectos que destaco durante la charla.

Brian Rodríguez considera un privilegio jugar en América

Pese a hablar de otros equipos, el futbolista destacó el lugar que ocupa el América en su carrera. El uruguayo señaló que formar parte de las Águilas es un privilegio por jugar en uno de los clubes más destacados del mundo.

El atacante llegó al conjunto azulcrema en 2022 y renovó su contrato hasta 2030. Por ahora, su futuro está ligado al equipo de Coapa y no existe una salida confirmada.

Durante el podcast, Brian Rodríguez planteó que, si América dejara de contar con él, tendrá que buscar otro destino, pues es un fiel creyente del cierre de ciclos. En este escenario hipotético, Tigres figura entre los equipos que le agradan por el ambiente de su estadio y las amistades que mantiene en el plantel regiomontano.