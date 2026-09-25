VIDEO: Brasil recibe golazo de tiro libre y libra derrota en la compensación

Con un golazo de tiro libre recibido y un tanto en el tiempo de compensación, Brasil rescató el empate frente a Australia (1-1) en el inicio de la Fecha FIFA para la Scratch, quienes disputaron su primer partido luego del Mundial 2026.

En su primera presentación después de haber sido eliminado por Noruega en los octavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, Brasil dejó mantuvo las dudas sobre su proyecto.

Su juego no fluía, lo que lo hacía depender más de la cuenta de balones largos lanzados al cuarteto Estêvão-Raphinha-Endrick-Vinicius Jr.

"La expectativa era un resultado mejor. No conseguimos aprovechar ocasiones de gol que tuvimos y seguro que lo podemos hacer mucho mejor. No tuvimos muchas chances creadas con dinámica. Jugamos con mucha bola larga. El equipo no estaba compacto", mencionó Marquinhos.

Titular después de haberse perdido el Mundial por una lesión, Estêvão parecía resolver problemas al término de una floja primera mitad cuando anotaba gol al borde del descanso (45+1'), pero su anotación fue anulada por una falta previa de Bruno Guimarães.

Hasta ese momento, un par de tímidas ocasiones había sido el balance del Scratch: un cabezazo de Raphinha que atajó el portero Patrick Beach y un disparo de Vinícius.

Con una falta llegó el gol de Irankunda, delantero nacido en un campo de refugiados en Kigoma, Tanzania, después de que sus padres huyeran de la guerra civil en Burundi y que llegó a Australia junto a su familia cuando era un bebé.

El atacante del Sporting de Lisboa cobró con gran categoría por encima de la barrera. El portero Hugo Souza se limitó a observar.

Sin embargo, cuando la derrota amenazaba, Rayan salvó al equipo de Ancelotti con un tanto en el tiempo de compensación (90+5’).

En esta Fecha FIFA de partidos de selecciones nacionales, Brasil volverá a jugar ante Australia el próximo martes en Brisbane y enfrentará a India el 3 de octubre en Calcuta.

BFG