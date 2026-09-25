El Manchester City es declarado culpable de 114 cargos financieros en la Premier League
Una comisión independiente halló al conjunto de Mánchester responsable de la gran mayoría de las infracciones contables investigadas entre 2009 y 2018. El club se arriesga a severas sanciones
El veredicto más esperado del futbol inglés ha salido a la luz. Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de 114 de las 115 acusaciones por infracciones financieras presentadas por la Premier League. El caso, que se remonta a una investigación iniciada formalmente en febrero de 2023, señala directamente las operaciones del club durante un periodo de nueve años que comprende desde la temporada 2009/10 hasta la 2017/18.
Las irregularidades financieras confirmadas
Según información de 'The Athletic' a través del periodista David Ornstein, el conjunto de Mánchester incurrió en faltas graves de manera sistemática. Las principales anomalías ratificadas por la comisión incluyen:
- Omisión de información contable: El club omitió presentar datos financieros precisos que reflejaran su situación económica real, específicamente en lo relativo a ingresos por patrocinios y costos operativos.
- Contratos paralelos: Se constató la ocultación de los montos reales en los pagos destinados a futbolistas y entrenadores mediante estructuras financieras externas.
- Vulneración de normativas: El equipo infringió las reglas de Rentabilidad y Sostenibilidad de la Premier League, además de los estatutos del Fair Play Financiero de la UEFA.
Sanciones en evaluación y derecho a réplica
Pese a la contundencia del fallo, la resolución no determina de manera inmediata los castigos correspondientes. El proceso legal contempla una fase posterior para que el tribunal evalúe la gravedad de los hechos y defina las medidas disciplinarias. El reglamento de la liga estipula penalizaciones que abarcan desde multas económicas sin precedentes y la deducción de puntos, hasta la pérdida de títulos o la expulsión definitiva del torneo.
Por su parte, el Manchester City mantiene firme su postura de inocencia y planea agotar las instancias legales correspondientes a través de un recurso de apelación ante los tribunales deportivos, lo que postergará la aplicación de cualquier medida punitiva inmediata.