Jannik Sinner causa baja del Abierto de China y retrasa su regreso por lesión en la rodilla

El regreso a las canchas del tenista número uno del mundo tendrá que esperar. El italiano Jannik Sinner confirmó oficialmente su baja del Abierto de China en Pekín, torneo de categoría ATP 500 que inicia el próximo miércoles, al no encontrarse recuperado al cien por ciento de una lesión en la rodilla derecha que arrastra desde mediados de año. Con esto, el tenista se queda sin la posibilidad de defender el título del certamen.

Tres meses fuera de las canchas oficiales

La última aparición competitiva del italiano ocurrió el pasado 12 de julio, cuando se coronó campeón de Wimbledon al derrotar a Alexander Zverev. Desde entonces, los problemas físicos le han impedido tener actividad, obligándolo a ausentarse de torneos clave como los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati, además del Abierto de Estados Unidos. Con esta nueva baja, Sinner acumulará prácticamente tres meses sin disputar un partido oficial.

Proceso de recuperación e incertidumbre en la gira asiática

A pesar de haber retomado los entrenamientos de forma progresiva en su base de Montecarlo, el jugador de San Cándido admitió a través de un mensaje en sus redes sociales que sus condiciones físicas actuales no le permiten competir al máximo nivel.

"Mi rodilla todavía no está como me gustaría y no estoy preparado para competir", detalló el líder del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), quien priorizará su salud antes de decretar una fecha definitiva de retorno. Esta decisión siembra dudas sobre su participación en las próximas citas del calendario asiático, incluido el Masters 1000 de Shanghái.

Por ahora, Sinner mantiene como prioridad recuperarse completamente de su problema en la rodilla antes de volver a jugar. El italiano ha tenido una temporada destacada, pero la lesión ha interrumpido su calendario y lo ha obligado a modificar sus planes.

Su regreso dependerá de su evolución física y de las decisiones que tome junto con su equipo médico y deportivo.