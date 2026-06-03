Afición de América estalla tras despido de Jardine: "Está directiva no te merece"

La salida de André Jardine de la dirección técnica del Club América no tomó por sorpresa a la mayoría de los seguidores azulcremas, aunque desde hace algunas semanas parecía que se venía venir un vendaval.

Sin embargo, el anuncio oficial generó una mezcla de emociones en la afición, que aún lamentaba la eliminación en la Liguilla y consideraba que el brasileño merecía más tiempo para consolidar su proyecto.

André Jardine se va del América con seis títulos conseguidos Mexsport

Si bien su ciclo comenzó con buenos resultados, las inconsistencias en el Apertura y Clausura terminaron por desgastar su relación con la directiva y parte importante de la afición.

Americanistas, frustrados por la salida de Jardine

El América confirmó a través de sus canales oficiales la salida de Jardine, agradeciendo su labor y deseándole éxito en sus próximos retos. Apenas se publicó el comunicado, las redes sociales del club se llenaron de comentarios de la afición.

Muchos aficionados recriminaron la forma y el momento de la salida, argumentando que el entrenador no tuvo el respaldo necesario en momentos clave y que se le hizo responsable de problemas estructurales que van más allá de la cancha.

“Gracias por tanto profe y perdón por la directiva de cargada que tenemos”; “Nos toca seguir comiendo mierda, mientras Santiago Baños siga en el club”; “Son una porquería de directiva”, fueron algunos comentarios que dejaron.

En estos, los americanistas se fueron con todo contra Santiago Baños, culpabilizando que por él, el técnico brasileño no siguiera en el equipo.

Otros usuarios dejaron mensajes de agradecimiento sincero hacia Jardine, destacando su tricampeonato y el estilo de juego que intentó implementar.

“Él si amaba al club”; “Gracias por todo, perdón por tan poco”; “Eres el mejor director técnico en la historia del América”, fueron otros mensajes de apoyo para Jardine.

La polarización fue evidente: mientras unos pedían mesura y respeto para el técnico saliente, otros aprovecharon el momento para exigir cambios profundos en la administración, dejando claro que la paciencia de la afición con la actual dirigencia está prácticamente agotada.

André Jardine y sus jugadores cabizbajos. Jose Luis Melgarejo

El América vivirá una reestructuración

Con la salida de Jardine confirmada, el Club América inicia un proceso de reestructuración profunda de cara al próximo torneo.

Dentro de los planes ya se menciona con fuerza el nombre de Guillermo Almada como el principal candidato para asumir la dirección técnica, un entrenador con probada experiencia en la Liga MX y un estilo ofensivo que ilusiona a parte de la parroquia americanista.

André Jardine saludando a la triubuna. Mexsport

Esta reestructuración no se limitará solo al banquillo. Se esperan varias salidas importantes en el plantel para liberar espacio salarial y dar paso a nuevos refuerzos que fortalezcan el equipo.

La directiva busca cerrar rápidamente el capítulo Jardine y presentar un proyecto renovado que devuelva la confianza a una afición exigente y cansada de los altibajos constantes.