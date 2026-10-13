¡América prepara una sorpresa para Memo Ochoa!

El América prepara una sorpresa especial para uno de sus futbolistas más representativos de las últimas décadas. Guillermo Ochoa, quien puso fin a su carrera profesional después del Mundial de 2026, recibirá un homenaje por parte de las Águilas, equipo con el que debutó y defendió la portería durante casi 11 años.

Ferrán Reverter, director general de Grupo Águilas, confirmó que el club prepara un reconocimiento para el exportero mexicano, como parte de las celebraciones por su trayectoria y el vínculo que mantuvo con la institución azulcrema.

Aunque todavía no se ha anunciado la fecha ni el formato del evento, el directivo adelantó que el reconocimiento se realizará próximamente, por lo que Ochoa volverá a ser protagonista en el equipo donde comenzó su carrera.

El homenaje llegará después de que Guillermo Ochoa también recibiera un reconocimiento de la Selección Mexicana, tras despedirse del futbol profesional luego de participar en la Copa del Mundo de 2026.

Guillermo Ochoa, una vida ligada al América

La historia de Memo Ochoa con el América comenzó en 2004, cuando debutó en Primera División bajo la dirección técnica del neerlandés Leo Beenhakker.

El guardameta se consolidó rápidamente como titular y se convirtió en uno de los referentes del conjunto azulcrema, hasta que en 2011 dejó el futbol mexicano para comenzar su aventura europea.

Después de ocho años en el extranjero, Ochoa regresó al América en 2019 para iniciar una segunda etapa que se prolongó hasta su salida del club.

Durante su trayectoria con las Águilas, el portero conquistó cuatro títulos: el Clausura 2005, el Campeón de Campeones 2005, la Copa de Campeones de la Concacaf 2006 y la InterLiga 2008.

Reverter destacó además el lugar que ocupa el guardameta en la historia de la institución, al señalarlo como el portero con más partidos disputados con la camiseta americanista.

El reconocimiento permitirá que Ochoa vuelva a encontrarse con la afición azulcrema, ahora fuera de las canchas, después de una trayectoria que también lo convirtió en uno de los principales referentes de la Selección Mexicana.