Sugieren a Andy buscar fuero

Si la versión de Código Magenta es cierta, sobre lo mal que terminó la reunión en Palacio Nacional entre Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Beltrán, al grado de que salió a relucir la falta de fuero de Andy, se entenderían muchas cosas.

Hace tres semanas, López Beltrán y Luisa María Alcalde, secretario de Organización y dirigente de Morena, respectivamente, fueron citados por la Presidenta de la República para que entregaran cuentas del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Al parecer Sheinbaum no estaba nada satisfecha con el trabajo que se está haciendo y, después de reclamar a los dirigentes guindas, les anunció que ella misma tomaría las riendas del proceso electoral que se aproxima.

La decisión habría molestado sobre todo a Andy, quien hizo airados reclamos, al grado de que advirtió que haría algunas consultas con su papá, el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras esa reunión, a López Beltrán no se le ha visto en ninguno de los actos oficiales de su partido con senadores, alcaldes, diputados y dirigentes, donde se planean las elecciones del próximo año.

Lo último que se supo de él es que, efectivamente, consultó con su padre, quien le recomendó dejar la Secretaría de Organización y buscar una diputación federal desde Tabasco, la tierra que los vio nacer.

Aunque a muchos les pareciera absurdo que López Obrador le pidiera a su hijo recular y refugiarse un tiempo en Tabasco, luego de las últimas publicaciones de EU sobre presuntos nexos de la 4T con grupos criminales en México, todo empieza a tener sentido.

El recordatorio presidencial de que Andy no cuenta con fuero, pudo haberse tomado como una advertencia de que se podrían abrir carpetas sobre todo lo que se dice en el enjuiciamiento de varios capos, incluyendo a Nicolás Maduro.

Para otros, la Presidenta sólo le estaría recordando que tiene un flanco abierto muy importante, y que las agencias estadunidenses están tentadas a indagar cada vez más sobre sus actividades.

Por eso su padre, curtido en este tipo de batallas, le habría recomendado buscar una curul en San Lázaro, con lo que quedaría protegido al menos tres años por el fuero, y de ahí seguiría tejiendo para lo que venga en 2030.

Desde esta óptica, no sonaría nada descabellado que el hijo de Andrés Manuel vaya a tomar esa ruta, por lo que la Secretaria de Organización de Morena quedaría acéfala, en espera de un sustituto —o sustituta— que se haga cargo de los afiliados al partido.

Y en una de ésas ver para qué le alcanzaría a Andy en San Lázaro; a lo mejor no para coordinar a la bancada, pero quizá una buena comisión.

El chisme lo traen en las catacumbas morenistas.

CENTAVITOS

Si el diablo no mete la cola, y se respetan los acuerdos del fin de semana en GAM, este día regresará a su curul el morenista Víctor Hugo Lobo Rodríguez, que a finales del mes pasado había sido desplazado por su compañero Gerardo González, diputado que estaba de licencia desde septiembre de 2024, y que de buenas a primeras decidió reincorporarse, lo que ocasionó una disputa interna. A insistencia del gobierno de la 4T, el alcalde de esa demarcación, Janecarlo Lozano, medió en el conflicto y las cosas —en teoría— se solucionaron. González tiene que ingresar un escrito donde pida de nuevo licencia, cosa que hasta altas horas de la noche de ayer no había ocurrido. Quizá Gerardo quiera despedirse hoy en tribuna, para registrar al menos una foto de él como diputado, y luego dejar la silla, como se comprometió.