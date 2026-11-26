América y Monterrey volverán a verse las caras el próximo sábado 28 de noviembre de 2026, en el juego de vuelta de los Cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. Lo siguiente es lo que necesita cada equipo para avanzar a semifinales.

Lo que necesita América: El empate o la victoria le da la clasificación.

Lo que necesita Monterrey: Sólo le sirve la victoria.

El América no ha hecho pesar su casa, donde tiene una racha negativa Mexsport

La vuelta se disputará en el Estadio Banorte, a las 9:10 de la noche.

Para este partido, Monterrey llegará con varias ausencias. Este jueves, los Rayados informaron que Esteban Andrada fue sometido a una artroscopia para reparar una lesión meniscal de la rodilla derecha, por lo que su incorporación está sujeto a su evolución. En la portería, Matías Almeyda le dará el respaldo a Luis Cárdenas, quien fue fundamental para mantener el 0-0 en la ida, terminando con 8 atajadas.

Para el próximo sábado, tampoco estará Ricardo Chávez por la roja en la ida, además de Uros Durdevic que se encuentra lesionado. Por su parte, Diego Rossi y Hugo Cuypers son duda.

Luis Cárdenas fue fundamental para que Monterrey terminara 0-0 con un hombre menos desde los primeros minutos del partido contra América Mexsport

Para el América-Monterrey, Nortec estará presente antes del partido con un show especial. Las Águilas anunciaron que habrá una interpretación especial del Himno Nacional Mexicano y una sorpresa preparada para el protocolo del partido.

Los dirigidos por Guillermo Almada suman una racha negativa en casa, donde acumulan cinco juegos sin ganar.

¿DÓNDE VER EL AMÉRICA – MONTERREY EN TV?

Canal 5.

Canal 7.

TUDN.