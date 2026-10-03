Gignac revela que estuvo cerca de jugar en Boca Juniors: “Tenía un pie y medio”

André-Pierre Gignac visitó La Bombonera para presenciar el partido entre Boca Juniors y Unión, una visita que le permitió recordar uno de los grandes sueños que tuvo durante su carrera: vestir la camiseta del conjunto Xeneize.

A través de sus medios oficiales, Boca Juniors compartió las declaraciones que el delantero francés ofreció durante su visita al estadio. Gignac aseguró que estuvo cerca de convertirse en jugador del club, pero finalmente la operación no se concretó.

Mi sueño era jugar acá, pero no se pudo. Casi, tenía un pie y medio en Boca, pero no se pudo”, expresó Gignac.

Gignac y su conexión con Boca desde niño

El exdelantero de Tigres explicó que su vínculo con Boca Juniors comenzó desde su infancia, cuando vivía en Marsella y ya tenía una relación especial con el futbol argentino.

Desde chiquito en Marsella siempre teníamos la bandera de Boca y Argentina en el estadio”, manifestó.

Por ello, conocer finalmente La Bombonera representó un momento especial para el atacante francés.

Gignac en la Bombonera de Boca Juniors Especial

“Es un sueño hecho realidad”: Gignac sobre La Bombonera

Gignac también habló sobre la experiencia de asistir a un partido en uno de los estadios más emblemáticos del futbol argentino y aseguró que llevaba mucho tiempo esperando vivir ese momento.

Es increíble, un sueño hecho realidad. Hace mucho quería venir a ver un partido. Quería ver un partido acá. Estoy muy contento y feliz de estar acá”, comentó.

Gignac compara a Boca con el Olympique de Marsella

El francés encontró similitudes entre Boca Juniors y el Olympique de Marsella, club con el que se identifica desde sus primeros años en el futbol.

Siempre lo comparé un poco con Marsella, porque es el mismo ambiente. Son las mismas extremidades: cuando todo va bien es increíble, cuando va todo mal es complicado”, señaló.

La visita a La Bombonera permitió así que Gignac se reencontrara con un sueño que estuvo cerca de cumplir durante su carrera: jugar para Boca Juniors.