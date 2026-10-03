Rebeca Bernal recibe respaldo de su entrenadora Eva Olid pese a no jugar ante Liverpool

Rebeca Bernal no tuvo minutos este sábado en el partido entre Manchester United Women y Liverpool por la Women’s Super League de Inglaterra, pero recibió el respaldo de Eva Olid. La entrenadora aseguró que la mexicana tendrá oportunidades de juego y será una pieza importante para el equipo.

Después del encuentro, Olid y Bernal fueron entrevistadas por FOX. La directora técnica explicó que la ausencia de la defensa en el campo respondió a una decisión táctica, ya que optaron por mantener a las pivotes durante todo el partido debido a las circunstancias del encuentro.

Va a tener muchos minutos. Ha venido aquí para jugar y ser una jugadora importante.

La española también destacó dos características que ha identificado en Bernal desde que comenzó a trabajar con ella: su disciplina y conocimiento del juego. Además, señaló que el liderazgo de la mexicana fue uno de los motivos que influyeron en su llegada al Manchester United Women.

Bernal reconoce el proceso de adaptación

La mexicana reconoció que su nueva etapa en Inglaterra ha representado un proceso complicado. Aunque destacó la recepción que ha tenido dentro del equipo, explicó que incorporarse a un nuevo club también implica adaptarse a otra ciudad y a una cultura diferente.

Bernal también se refirió a la cantidad de minutos que ha disputado en la Women’s Super League. La defensa explicó que, mientras espera las oportunidades que le brinde Olid, ha concentrado sus esfuerzos en completar su adaptación y mantenerse preparada.

No es fácil. Lo que cualquier jugadora busca es minutos, pero donde he enfocado mis energías es en adaptarme y estar disponible cuando Eva me dé la oportunidad de estar lista”, comentó.

La futbolista consideró que el proceso ha valido la pena y que su llegada al futbol inglés la ha puesto a prueba en diferentes aspectos.

Rebeca Bernal espera la última prueba con México

La defensa también habló sobre la Selección Mexicana femenil, que en los próximos días enfrentará dos veces a Jamaica como parte del cierre de su preparación para la fase final de la eliminatoria de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Para Bernal, ambos encuentros serán importantes porque representarán la última prueba antes de disputar el pase al Mundial. La mexicana describió a Jamaica como un rival físico y consideró que los partidos permitirán medir el momento en el que se encuentra el conjunto nacional.

La futbolista resaltó que existe una base de jugadoras que ya han compartido cancha y que las nuevas incorporaciones pueden contribuir al objetivo de cerrar de la mejor manera el proceso de clasificación.

Bernal también valoró el crecimiento del futbol femenil mexicano, tanto en la Liga Femenil. Sin embargo, marcó una diferencia en la inversión de los clubes: mientras en la NWSL y la WSL percibe un respaldo económico en todos los equipos, consideró que en México los conjuntos de media tabla hacia abajo no invierten de la misma manera.

En el aspecto deportivo, señaló avances técnicos y tácticos tanto a nivel de clubes como con la selección, aunque identificó el apartado físico como el siguiente paso para competir al nivel de la élite mundial.