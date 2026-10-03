Brasil 4-0 India: Ancelotti cierra la Fecha FIFA con otra goleada

Brasil derrotó 4-0 a India en Calcuta y cerró su participación en la Fecha FIFA de octubre con una contundente victoria. El partido amistoso le permitió a Carlo Ancelotti continuar probando jugadores y observar distintas alternativas de cara al nuevo ciclo de la Selección Brasileña.

La Canarinha tomó el control del encuentro desde los primeros minutos y encontró el primer gol al minuto 29. Estêvão recibió el balón por la banda derecha, recortó hacia el centro y sacó un potente disparo para poner el 1-0.

Antes del descanso, Pedro aprovechó una oportunidad dentro del área para marcar el segundo tanto y ampliar la ventaja de Brasil.

Brasil mantuvo el dominio en el segundo tiempo

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti continuó controlando el partido durante la segunda mitad y generó varias ocasiones frente a la portería de India.

Samu Lino apareció como protagonista en el tramo final y marcó dos veces. Su primer tanto llegó al minuto 59, mientras que volvió a encontrar el fondo de la red en el tiempo añadido para establecer el 4-0 definitivo.

Ancelotti cierra la Fecha FIFA con dos triunfos y un empate

Con la victoria sobre India, Brasil terminó la Fecha FIFA de octubre con dos triunfos y un empate.

La Selección Brasileña comenzó esta serie de partidos con un empate 1-1 frente a Australia y posteriormente derrotó 4-2 al mismo rival. El 4-0 ante India completó el balance del equipo durante esta ventana internacional.

El encuentro también permitió a Ancelotti continuar evaluando alternativas para Brasil, entre ellas Pedro Morisco, Arthur Dias y Pedro, mientras el entrenador analiza distintas opciones para conformar su plantilla durante el nuevo ciclo de la selección.