El América se despide del 'Búfalo' Aguirre; Tigres le da oficialmente la bienvenida 

Concluyó oficialmente el paso de Rodrigo Aguirre con el América. El delantero uruguayo ahora es nuevo jugador de los Tigres de la UANL.

Su inminente partida de Coapa, donde entrenó por última vez este viernes, fue anunciada de manera emotiva por el América, vía redes sociales.

“Muchas gracias por haber portado nuestro uniforme con orgullo, por haber luchado por nuestros colores y dar lo mejor para cumplir nuestros objetivos, Rodrigo Aguirre. ¡Te deseamos mucho éxito en tu próximo equipo!”, publicó el América.

El charrúa de 31 años de edad fue parte del tricampeonato de las Águilas, al ser factor en el Apertura 2024; levantó también un título de Campeones Cup (2013-2024).

En total con las Águilas del América, el Búfalo Aguirre disputó 58 partidos en todas las competiciones posibles a partir del Apertura 2024, registró 16 goles y una asistencia, para un total de 2 mil 770 minutos de acción.

En el Clausura 2026, Aguirre jugó solamente en dos jornadas: la J-1 (empate sin goles con los Xolos de Tijuana) y la J-2 (derrota ante Atlético de San Luis, por 0-2). Posteriormente los Tigres entablaron negociaciones por el nacido en Montevideo.

En México, Aguirre ha jugado para otros dos clubes. Primero con el Necaxa (Guardianes 2021 al Clausura 2022) y después con los Rayados de Monterrey (Apertura 2022 al Clausura 2024). En este último gozó de protagonismo, pero en el último torneo fue relegado.

El Búfalo Aguirre antes de llegar a México jugó para LDU Quito, Liverpool de Montevideo, Club Nacional uruguayo, Botafogo, Udinese, AC Perugia Calcio, FC Lugano y Empoli.

Ahora su destino está de nueva cuenta en la Sultana del Norte, pero con los colores de Tigres, conjunto que también hizo oficial su fichaje en compra definitiva.

“¡Experiencia, potencia, garra charrúa y olfato goleador! ¡𝑹𝒐𝒅𝒓𝒊𝒈𝒐 𝑨𝒈𝒖𝒊𝒓𝒓𝒆 llega a La U para hacer exámenes médicos y firmar con 𝑬𝒍 𝑴𝒂́𝒔 𝑪𝒂𝒎𝒑𝒆𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒖𝒆𝒗𝒐 𝑳𝒆𝒐́𝒏!”, publicó Tigres en sus redes sociales, luego de la victoria de este viernes sobre Santos (5-1).

De este modo, Aguirre será recibido en Tigres, mientras que la plaza de jugador No Formado en México que ocupará el charrúa será la del argentino naturalizado mexicano Nicolás Ibáñez -no convocado en el triunfo ante Santos-, quien no entra más en planes del director técnico Guido Pizarro.