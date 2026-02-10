El Clásico Nacional sacará chispas ¿A qué hora y dónde ver el Chivas vs. América del 14 de febrero?

La ironía acompaña a una nueva edición del Clásico Nacional cuando los acérrimos rivales, Chivas y América, se encuentren de frente en el Estadio Akron de Guadalajara el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad… En un choque de la Liga MX que puede presumir muchas cosas, menos que sea cordial entre las dos instituciones con más seguidores en México.

Chivas expone su marcha perfecta después de cinco jornadas ante unas Águilas que apenas comienzan a subir su nivel luego de un paupérrimo inicio en el que se fueron en blanco en tres partidos en cuanto a registros de goles. Guadalajara ha sido una historia totalmente diferente con sus cinco triunfos, esperando al rival que sea capaz de sacarlos del camino de la perfección.

El estratega argentino Gabriel Milito ha potencializado la ofensiva rojiblanca con figuras como Armando 'Hormiga' González, quien se ha convertido en el referente goleador del equipo. Ahora, Milito enfrenta un reto importante para este sábado, pues tiene en duda la participación de piezas clave por molestias físicas, sumado a la baja confirmada de Luis Romo, quien no podrá estar en el mediocampo por lesión.

Pese a esto, el Rebaño llega con la etiqueta de favorito en las apuestas por primera vez en varios torneos, gracias a su racha de triunfos consecutivos ante rivales como Mazatlán y San Luis.

El América, liderado desde el banquillo por André Jardine, viaja a la Perla de Occidente con la intención de propinarle su primer revés al acérrimo rival. Las Águilas vienen de una victoria balsámica de 1-0 ante Monterrey con gol de Alejandro Zendejas, resultado que les permitió llegar a ocho unidades y meterse en puestos de Liguilla directa.

Jardine ha enfatizado que las estadísticas previas quedan de lado en un Clásico, confiando en la jerarquía de su plantel para silenciar el Akron. El conjunto capitalino sabe que un triunfo este fin de semana los catapultaría anímicamente para encarar la segunda mitad del certamen.

América buscará acabar con el buen arranque de campeonato de las Chivas, que han triunfado en sus primeros cinco juegos del campeonato. Mexsport

Guía de transmisión: ¿Dónde ver el Chivas vs. América en vivo?

A diferencia de años anteriores, la transmisión del Clásico Nacional en territorio mexicano ha dado un giro digital importante:

Fecha: Sábado 14 de febrero de 2026.

Horario: 21:07 horas (Tiempo del Centro de México).

Sede: Estadio Akron (Zapopan, Jalisco).

Canal de TV (México): No disponible en señal abierta.

Streaming (México): Amazon Prime Video (Exclusivo).

Streaming (EU): Telemundo, Universo y Peacock.

El ambiente en el Estadio Akron será de lleno total, pues los reportes de taquilla indican que el boletaje está agotado desde el inicio de la preventa para abonados. Con un Guadalajara que busca su sexta victoria al hilo y un América que desea confirmar su recuperación, el espectáculo está garantizado en una noche donde se juega mucho más que tres puntos: se juega el orgullo del fútbol nacional.