Santiago Giménez tiene su reemplazo: el Milan busca a Gabriel Jesus 

Geoffrey Moncada, el hombre que observa futbolistas y concilia el presupuesto para llevarlos al Milan ya tiene en la mira al sustituto de Santiago Giménez. Así, el mercado de contrataciones del verano de 2026 comienza a tomar una forma dramática en las oficinas de San Siro. Moncada puso en marcha un ambicioso plan de reestructuración ofensiva que tiene como protagonista al brasileño del Arsenal, Gabriel Jesus, lo que marca el final del ciclo del delantero del tricolor con los Rossoneri.

Según reportes del portal especializado Milan Reports, el equipo italiano pretende hacerse de Gabriel Jesus como pieza ideal para liderar su proyecto. Con 28 años y una situación contractual favorable en el Arsenal, pues su renovación está en pausa, el brasileño aportaría la experiencia y la movilidad que le hace falta al técnico Massimiliano Allegri.

Esta apuesta por Jesus se debe, en gran medida, a la incertidumbre que rodea a Santiago Giménez. El Bebote, cuya etapa en Italia ha sido opacada por una sequía goleadora y una reciente cirugía de tobillo, tiene los días contados en la escuadra de la capital de Lombardía.

En ese escenario, Allegri se ha mostrado prudente respecto al aporte del seleccionado mexicano. El experimentado entrenador espera que el atacante regrese en forma, pero acepta que faltará tiempo para verlo de nuevo en acción, según manifestó días atrás: "En cuanto a Giménez, está progresando bien. Sin duda será un gran recurso para el final de la temporada, ya que aún le queda mucho para volver".

Paciencia con Santi Giménez

La estrategia del Milan es clara: esperar a que el delantero se recupere para que sea figura de México en el Mundial 2026. Los directivos están convencidos de que una actuación destacada en la cita mundialista servirá como la vitrina para concretar su traspaso.

Así, la hoja de ruta del Milan con Santiago Giménez es una calculada operación financiera. Tras haber invertido cerca de 50 millones de euros en su contratación, la directiva rossonera ha decidido esperar a su recuperación física tras la cirugía de tobillo, proyectando su regreso oficial para finales de la temporada 2025-26. El objetivo es que Chaquito llegue en plenitud de condiciones para liderar a la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, un torneo que, al jugarse en casa, garantiza una exposición mediática.

Este movimiento financiero liberaría el presupuesto necesario para concretar la llegada de Gabriel Jesus, permitiendo que el Milan ejecute un relevo de poder en su ofensiva, un movimiento de mercado estratégico para obtener un ataque renovado para la campaña 2026-2027.