Maxim Naumov: su camino a los Juegos Olímpicos de Invierno tras perder a sus padres patinadores 

Evgenia Shishkova y Vadim Naumov iban a bordo del vuelo 5342, que despegó de Washington D.C. y que impactó con un helicóptero militar. El saldo fue devastador: 67 personas fallecidas, entre ellas 28 ligadas directamente al mundo del patinaje artístico.

Jóvenes promesas regresaban de una concentración en Kansas, acompañados por padres y entrenadores. Nadie imaginaba que ese trayecto terminaría en uno de los episodios más dolorosos para la disciplina.

Entre las víctimas estaban Shishkova y Naumov, campeones del mundo en patinaje artístico en 1994. Los rusos marcaron una época por su elegancia y precisión, brillaron también en los Juegos Olímpicos de Invierno y, tras su retiro, emigraron a Estados Unidos para formar a nuevas generaciones. Entre esos proyectos estaba su mayor orgullo: su hijo, Maxim Naumov.

Maxim, lejos de rendirse, transformó el dolor en motor. Cuando el mes pasado se enteró de que había sido seleccionado para las pruebas olímpicas, su pensamiento fue inmediato. “Me hubiera gustado que vivieran esta experiencia conmigo, pero siento su presencia. Están conmigo”, confesó.

He estado pensando hasta qué punto los Juegos Olímpicos forman parte de nuestra familia”, añadió Naumov con la voz cargada de emoción.

En Milán, Maxim Naumov vive la mayor competición de su carrera. Lo hace defendiendo los colores del Team USA y compartiendo equipo con figuras de primer nivel como Ilia Malinin, vigente doble campeón mundial y gran favorito al oro olímpico, además de Andrew Torgashev. Rodeado de talento, Naumov absorbe cada momento.

Maxim Naumov debuta en los Juegos Olímpicos de Invierno. @maximnaumov_

“Intento aprender lo máximo posible”, explicó en una entrevista con Olympics.com “Es algo que aprendí de mis padres”. No es solo una frase. Maxim ha seguido sus huellas dentro y fuera del hielo. “Eran personas muy entregadas, inteligentes, atentas y maravillosas. Me enseñaron a ser resiliente. Aplico esa misma mentalidad a todo lo que hago”, asegura.

Cuando se anunció oficialmente su clasificación olímpica, el histórico Scott Hamilton, campeón olímpico en 1984, puso en palabras lo que muchos sentían:

Maxim Naumov ha sido una fuente de inspiración y de fuerza en la tempestad para la comunidad del patinaje artístico estadounidense. Ahora el sueño se hace realidad”.

En cada salto, en cada giro y en cada rutina, Maxim patina con algo más que técnica. Patina con memoria, con amor y con el legado de dos campeones que siguen presentes… aunque ya no estén