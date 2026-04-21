México está una victoria del Mundial femenino 2027; enfrentará a Haití

La Selección de México femenina ya tiene rival para los Cuartos de final del Campeonato Concacaf W, que otorgará cuatro boletos para el Mundial 2027 en Brasil y tres a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Las dirigidas por Pedro López enfrentarán a Haití el 28 de noviembre en el Texas Health Mansfield Stadium.

México está a una victoria de conseguir su clasificación al Mundial Brasil 2027.

Scarlett Camberos marcó un gol en el duelo ante Puerto Rico en el Clasificatorio Mexsport

El Campeonato Concacaf W cuenta con las ocho mejores selecciones de la región, incluidos Estados Unidos y Canadá (los mejores clasificados), además de seis selecciones que avanzaron en las clasificatorias.

Los enfrentamientos en Cuartos de final se determinaron con base en el Ranking Mundial Femenino de la FIFA, con los equipos clasificados del 1 al 8, y el equipo mejor clasificado enfrentando al menor.

ASÍ QUEDARON LOS CUARTOS DE FINAL DEL CAMPEONATO CONCACAF W:

- EU (1) vs. El Salvador (8).

- Canadá (2) vs. Panamá (7).

- México (3) vs. Haití (6).

- Jamaica (4) vs. Costa Rica (5).

Charlyn Corral cerró las Clasificatorias como la máxima goleadora del Clasificatorio de Concacaf Mexsport

¿QUÉ SELECCIONES OBTIENEN SU BOLETO AL MUNDIAL FEMENINO 2027?

- Los primeros cuatro lugares obtienen su boleto al Mundial Femenino 2027.

¿QUÉ SELECCIONES OBTIENEN SU BOLETO A LOS JUEGOS OLÍMPICOS LOS ÁNGELES 2028?

- Las dos selecciones finalistas del Campeonato Concacaf W y tercer lugar.

En su último partido de las Clasificatorias, México goleó 6-0 a Puerto Rico en el Estadio Nemesio Diez, con goles de Alexia Delgado, autogol de las puertorriqueñas, Scarlett Camberos, Kiana Palacios y doblete de Charlyn Corral.

Charlyn Corral cerró las Clasificatorias como la máxima goleadora del torneo, con 13 tantos.

México cerró el Clasificatorio con 36 goles a favor y 12 en contra.