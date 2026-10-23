Toluca presenta su tercer uniforme inspirado en el Cosmovitral Jardín Botánico

El Club Deportivo Toluca presentó este viernes su tercer uniforme para la temporada 2026-2027, una equipación en tonos naranja y negro inspirada en el Cosmovitral Jardín Botánico, uno de los espacios más representativos de la capital del Estado de México.

La nueva indumentaria se suma a los dos uniformes que los Diablos Rojos habían presentado previamente: el tradicional rojo, destinado a los partidos como local, y uno blanco con detalles azules que retoma elementos de la vestimenta utilizada por el equipo hasta 1925.

El Cosmovitral inspira el diseño de los Diablos

El naranja es el color principal de la nueva equipación, mientras que el negro aparece en las mangas, el cuello y el short. El diseño incorpora formas que evocan El Hombre Sol, pieza central del Cosmovitral, con lo que el club retoma elementos visuales de uno de los recintos más reconocidos de Toluca.

La playera cuenta con cuello tipo polo y mangas negras. El short mantiene ese mismo color, mientras que las calcetas son naranjas, en una combinación que distingue al tercer uniforme de las otras dos indumentarias presentadas para la campaña.

La elección del Cosmovitral vincula la nueva imagen del equipo con un espacio que forma parte de la identidad de la capital mexiquense.

Erick Gutiérrez y el nuevo uniforme del Toluca. Detrás, la obra El Hombre Sol. X: @TolucaFC

De mercado a jardín botánico: la historia del Cosmovitral

El inmueble fue diseñado en 1909 para albergar el Mercado 16 de Septiembre, como parte de los proyectos relacionados con la conmemoración del centenario del inicio de la Independencia de México. En 1975, el espacio fue transformado en un jardín botánico, con lo que adquirió su función actual.

El proyecto estuvo encabezado por Leopoldo Flores, artista mexiquense responsable de una obra que reúne 71 módulos de vitrales. El conjunto está considerado el vitral no religioso más grande del mundo y cuenta con una estructura metálica de 75 toneladas, además de 45 toneladas de vidrio soplado.

Dentro del recinto también se encuentran más de 400 especies florales procedentes de distintas regiones de México, Centroamérica y Sudamérica, así como de Asia y África. Esta combinación de elementos artísticos y naturales convierte al espacio en la referencia elegida por el club para su tercera equipación.

La nueva camiseta naranja y negra incorpora motivos del patrimonio cultural de la ciudad y se integra a la indumentaria que utilizarán sus equipos varonil y femenil.