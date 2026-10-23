Ferrari levanta la mano en el GP de Estados Unidos tras sólido ritmo en FP1 y FP2

Charles Leclerc mostró un sólido ritmo en las prácticas libres 1 y 2 del GP de Estados Unidos. El paquete aerodinámico de Ferrari para este fin de semana incluyó cambios en el suelo, los pontones y el difusor, lo que catapultó al monegasco a ser el tiempo de referencia en el tercer sector del circuito.

Las actualizaciones de Ferrari para este fin de semana parecen ser la solución a los inconvenientes que han sufrido Charles Leclerc y Lewis Hamilton para encontrar una ventana óptima de funcionamiento en los neumáticos blandos, mismos que han mermado resultados puntuales de su temporada, como en Países Bajos, Azerbaiyán y Singapur, carreras en las que no lograron hacerlos entrar en calor, por lo que sufrieron deslizamientos y poca tracción en las curvas.

Sin embargo, el dominio de Charles Leclerc en COTA no solo expone el buen ritmo de Ferrari, sino que, con las actualizaciones del SF-26, encontraron una solución parcial a los problemas de agarre del monoplaza, debido a que alcanzaron el mejor tiempo en el tercer sector del circuito, donde predominan las curvas de media y alta velocidad. Asimismo, dicha zona del trazado cuenta con cambios de dirección que exigen mayor estabilidad, y el cavallino rampante la tuvo.

Ferrari recupera terreno ante Mercedes y Red Bull

Las actualizaciones del SF-26 les permitieron a los de Maranello mostrar un mejor ritmo parcial ante Mercedes y Red Bull, debido a que ambas escuderías presentaron modificaciones menores para este fin de semana. Los austriacos optaron por una nueva ala delantera y por colocar nuevos frenos que permitan a Max Verstappen sentirse más cómodo; por su parte, los alemanes decidieron continuar con sus especificaciones del GP de Singapur, esperando que Kimi Antonelli siga entendiéndose cada vez mejor con el coche.

Aunque el resultado apunta a una evolución positiva, las diferencias aún son mínimas y el trabajo de simulación de carrera impide asegurar que Ferrari tenga una ventaja sostenida sobre sus rivales, especialmente en tandas largas, ya que durante la temporada han tenido dificultades para sostener el ritmo debido a sus problemas con los neumáticos.

No obstante, con las actualizaciones, Ferrari dispone de una base prometedora para continuar trabajando en Austin. El desafío será convertir la velocidad mostrada en los entrenamientos en un rendimiento consistente durante la calificación y, especialmente, en una carrera de 56 vueltas.