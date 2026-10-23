Uruguay preselecciona a seis jugadores de la Liga MX para la fecha FIFA de noviembre

La Selección Nacional de Uruguay incluyó a seis futbolistas de la Liga MX en su prelista de 42 jugadores para la fecha FIFA de noviembre, en la que enfrentará a Argentina en Buenos Aires y disputará un segundo partido amistoso ante un rival todavía por confirmar. El seleccionador Diego Forlán dará a conocer posteriormente la convocatoria definitiva.

Los equipos mexicanos aportan jugadores en las tres líneas del campo. América y Toluca cuentan con dos representantes cada uno, mientras que Monterrey y Tigres tienen un futbolista preseleccionado.

Federico Pereira es una de las novedades en la Selección de Uruguay. Jose Luis Melgarejo/Mexsport

América y Toluca aportan cuatro futbolistas

En la defensa, Santiago Bueno, del América, y Federico Pereira, del Toluca, aparecen en la lista preliminar de Forlán. Pereira destaca entre las novedades de la convocatoria uruguaya para la próxima ventana internacional.

Para el mediocampo fueron considerados Diego Rossi, de Monterrey, y Brian Rodríguez, también del América. Rossi figura entre las nuevas opciones del seleccionador para los amistosos de noviembre.

En el ataque, los elegidos son Rodrigo Aguirre, de Tigres, y Federico Viñas, del Toluca. Con estas incorporaciones, el equipo mexiquense y el conjunto azulcrema son los clubes de la Liga MX con más futbolistas considerados por Uruguay, con dos cada uno.

La lista de 42 jugadores funciona como una selección preliminar, por lo que la presencia de los seis representantes de la liga mexicana no garantiza que todos formen parte de la nómina final.

Santiago Bueno regresa a la convocatoria de Uruguay. Omar Cajero/Mexsport

Argentina será el primer rival de Uruguay

El compromiso confirmado para el combinado charrúa será frente a Argentina, actual subcampeona del mundo. El encuentro está programado para el próximo 13 de noviembre en La Bombonera, estadio de Boca Juniors ubicado en Buenos Aires.

El segundo partido de Uruguay todavía no tiene adversario confirmado. Entre las opciones se encuentra la Selección Nacional de República Dominicana, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de ese enfrentamiento.

La definición del rival pendiente y la publicación de la nómina definitiva serán los siguientes pasos para el equipo de Forlán.