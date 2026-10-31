Álvaro Fidalgo se queda en el banquillo en el triunfo del Betis ante el Málaga

El Real Betis logró una importante victoria en casa al imponerse 2-1 sobre el Málaga en la Jornada 11 de LaLiga. Sin embargo, para la afición mexicana el choque dejó un sabor agridulce, ya que el mediocampista Álvaro Fidalgo vio todo el encuentro desde el banquillo de suplentes.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini tomó la iniciativa desde el silbatazo inicial, buscando imponer condiciones y generar opciones al frente. Tras una jugada a balón parado al minuto 37, Marc Bartra aprovechó una desatención defensiva dentro del área para mandar el balón al fondo de las redes y firmar el 1-0.

Justo cuando el primer tiempo llegaba a su fin, en el minuto 46, Pablo Fornals culminó una combinación ofensiva para ampliar la ventaja a 2-0 antes de irse a los vestidores. En la segunda mitad, el Málaga no bajó los brazos y logró recortar distancias al minuto 68 con un remate de Adrián Niño para el 2-1, apretando el trámite en el tramo final.

A pesar de los embates finales de la escuadra visitante, el Betis supo cerrar los espacios y sostener la ventaja para asegurar los tres puntos ante su gente. El ex jugador del Club América se perfilaba como una de las variantes de Pellegrini para refrescar la zona de creación en la parte complementaria. Sin embargo, el estratega chileno priorizó otros ajustes en la segunda mitad para contener el empuje del rival.

Para la recta final, el cuerpo técnico del Betis dio ingreso a elementos como Dani Ceballos y Nelson Deossa para mantener la posesión y el balance defensivo, por lo que Álvaro Fidalgo completó los 90 minutos en la banca.

Con este resultado, el cuadro bético suma unidades fundamentales para mantenerse en la pelea por los puestos europeos en el torneo local. Ahora, el equipo se prepara para una semana exigente donde enfrentará actividad tanto en el certamen continental como en el calendario liguero.