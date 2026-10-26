Charlyn Corral se sincera, “nunca supe si iba a llegar”

La delantera mexicana de los Tuzos del Pachuca, Charlyn Corral, analizó la carrera de casi 20 años como futbolista profesional que ha llevado y que este lunes consagró al hacer historia y ser nombrada como la Mejor Delantera del Año.

Charlyn tuvo un emotivo discurso al ser reconocida en la Gala del Balón con el Trofeo Gerd Müller por encima de estrellas internacionales como Alexia Putellas, Carolien Graham, Ewa Pajor, Claudia Pina, entre otras.

La verdad es que estoy muy emocionada, creo que es un momento por el que he luchado mucho, que he peleado, que he trabajado. No sabía si iba a llegar sinceramente. Uno trabaja, mete goles, ayuda al equipo, pero llegó”, comentó en una de las entrevistas ofrecidas tras el evento.

Charlyn Corral, nacida en Ecatepec, Estado de México, es una de las referentes más trascendentes en la historia del futbol femenil mexicano. Debutó internacionalmente a muy temprana edad, disputando el Campeonato Femenino Sub-20 de la CONCACAF con solo 13 y 14 años.

Hizo su debut en la Selección Absoluta Femenil a los 13 años y anotó sus primeros goles en los Juegos Panamericanos de 2007.

Creo que es ese momento que es la cereza del pastel, como decimos, de una carrera gracias a Dios tan exitosa que he llevado, de piedras, de altibajos, pero siempre poniendo el nombre de su país en alto”, dijo.