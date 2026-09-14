Problema en el avión retrasa vuelo de Cruz Azul previo a medirse a Inter Miami y Messi

A dos días de enfrentarse al Inter Miami en la Campeones Cup, Cruz Azul contó con problemas en el avión, quedándose varados en el AIFA y sufriendo un retraso en su vuelo rumbo a Estados Unidos, donde Joel Huiqui intentará sumar un nuevo título desde su llegada al banquillo cementero.

Tras imponer condiciones en el Clásico Joven ante América, Cruz Azul recuperó y dosificó cargas para un día más tarde, siendo este lunes 14 de septiembre el destinado para viajar a Miami de cara al compromiso de la Campeones Cup en el que se medirán a Las Garzas de Lionel Messi.

Fue mediante redes sociales donde David Medrano dio a conocer los detalles que retrasaron al conjunto cementero, acusando un tema de peso balance que impidió llevar toda la utilería o pasajeros en el mismo vuelo:

“El avión que llevará a Cruz Azul desde el AIFA a Miami no ha podido despejar por un tema de peso balance. Al parecer tendrán que bajar utilería o personas para poder volar”.

De acuerdo a diversos reportes, el inconveniente habría sido solucionado por la escuadra de La Noria y emprendieron el vuelo hacia Miami, sitio en el que el miércoles 16 de septiembre intentarán sumar un nuevo título a sus vitrinas cuando se midan al Inter Miami de Lionel Messi, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, Casemiro y compañía.

El compromiso entre Inter Miami y Cruz Azul podrás disfrutarlo EN VIVO a través de la pantalla de Imagen Televisión en el canal 3.1 de TV Abierta desde las 17:55 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Independientemente del resultado ante el actual campeón de la MLS, el vigente monarca de la Liga MX regresará inmediatamente al país, preparando el compromiso de la Jornada 9 ante Rayados de Monterrey, mismo que se disputará en el Gigante de Acero el sábado 19 de septiembre.

BFG