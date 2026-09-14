VIDEO: Juventus recibe sospechoso gol y desata fantasmas del 'Calciopoli'

Durante el partido ante Sassuolo correspondiente a la Jornada 4 de Serie A, Juventus volvió a estar en el ojo del huracán al recibir un gol en el minuto 90+4 en donde los defensas mostraron una extraña pasividad, dejando rematar a Vasilije Adžić y desatando los fantasmas que los persiguen del Calciopoli, escándalo que terminó por arrebatarle dos títulos a la Vecchia Signora y enviándola al descenso.

Veinte años después de haber descendido por el escándalo de corrupción y amaño de partidos, un nuevo video de la Juventus enciende las alarmas en el futbol italiano, ya que en el compromiso celebrado en el Estadio Mapei, el 36 veces campeón de la Serie A volvió a levantar sospechas.

En el video que le da a vuelta al mundo, Juventus perdió el balón en el área rival durante los últimos minutos del compromiso, dejando espacios a sus espaldas y permitiendo que Sassuolo atacara a velocidad, sin embargo, lo que llama la atención es la pasividad con la que regresan los futbolistas de la Vecchia Signora, dejando mano a mano a los zagueros que se encontraban en la última línea.

Concediéndole todo el perfil, el defensor Douglas Luiz permitió que Vasilije Adžić controlara la redonda, tocara el balón dentro del área hasta en tres ocasiones y lo dejara disparar a placer para vencer al portero Guglielmo Vicario, quien hizo más espectacular la anotación con su vuelo.

Finalmente, Sassuolo se llevó los tres puntos en el compromiso de la Serie A y Juventus se estancó en 7 puntos, perdiendo la posibilidad de terminar la Jornada 4 dentro de los puestos que otorgan un lugar en competiciones europeas de cara a la siguiente temporada: Champions League, Europa League o Conference League.

Con la viralización del video, los reflectores atacan la memoria y recuerdan a lo que sucedió 20 años atrás, cuando Juventus fue despojada de dos títulos de Serie A y enviada al descenso para disputar una temporada en la Serie B debido a ser culpables de corrupción y amaño de partidos.

BFG