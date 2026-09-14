Javier Aguirre tendría acuerdo para ser técnico del Valencia, reportan en España

El Valencia continúa siendo un equipo sin rumbo en España. Van cinco jornadas en LaLiga y hasta el momento no han conseguido una victoria, aunque eso podría cambiar, pues tienen en la mira a un viejo conocido de México: Javier Aguirre.

De acuerdo con varios reportes desde España, el exentrenador de la Selección Mexicana ya habría dado el “si” para ser el nuevo técnico del equipo Ché.

Información reportada por Matteo Moretto señala que el ‘Vasco’ Aguirre y José Luis Medilibar son los dos principales candidatos para tomar el banquillo del Valencia.

Javier Aguirre es el entrenador con más partidos dirigidos de México en Mundiales. Reuters

Sin embargo, el programa español El Partir de la Una, refiere que la nueva directiva del conjunto Blanquinegro ha desechado la opción del técnico español, por lo que Aguirre sería el elegido.

Después de su participación en la Copa del Mundo 2026 con el Tricolor, se esperaba que el Vasco se quedará con algún puesto dentro de la Selección Nacional, sin embargo, decidió hacerse a un lado y continuar su camino.

Ahora, Aguirre tendría todo listo para volver al futbol español, ahora bajo las riendas del Valencia. Su último equipo fue el Mallorca, club donde obtuvo más derrotas (35) que victorias (34).

El Valencia pasa por una transición importante

Hace un par de días, el Valencia anunció la destitución de Carlos Corberán y parte de la directiva. Hasta el momento, no ha podido ganar en LaLiga y son últimos en la tabla general con apenas 1 punto.

Hoy, el Valencia ha comenzado los movimientos y anunciaron a Braulio Vázquez como su nuevo director deportivo. Está será su segunda etapa con el club, después de haberlo hecho entre 2010 y 2013.

Incluso Braulio sería pieza clave para que Javier Aguirre llegará al banquillo Ché, ya que el mexicano espera la llamada de este nuevo directivo para confirmar el fichaje.