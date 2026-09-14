¿Atuendo de Día de Muertos? Filtran diseños de Adidas para el Real Madrid que reavivan polémicas

Una serie de diseños atribuidos a Adidas para el Real Madrid comenzó a circular en internet con una temática inspirada en la conmemoración del Día de Muertos. Las imágenes difundidas por Footy Headlines muestran una posible colección para la temporada y abren la conversación sobre el uso comercial de elementos de la cultura mexicana.

La polémica que Adidas enfrentó en 2025

La filtración llega después de una controversia que la marca de ropa deportiva alemana enfrentó en México por uno de sus diseños.

Adidas fue acusada el año pasado por los Oaxaca Slip-On, por un modelo que retomaba elementos de los huaraches tradicionales de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca. El caso desató cuestionamientos por apropiación cultural. Después de la polémica, la empresa ofreció una disculpa pública a la comunidad zapoteca de Yalálag y reconocieron que el diseño había sido tomado como inspiración asociada a la localidad.

El episodio dejó sobre la mesa la discusión sobre el uso comercial de expresiones culturales mexicanas y el papel de las comunidades originarias en este tipo de proyectos.

Los Oaxaca Slip-On de Adidas estuvieron en el centro de la controversia en 2025. allasya

¿Por qué los diseños generan conversación?

El antecedente de los Oaxaca Slip-On vuelve relevante la filtración de la posible colección del Real Madrid, ya que nuevamente aparecen elementos relacionados con el país y sus tradiciones, como lo es la conmemoración del Día de Muertos.

Las reacciones en redes sociales se dividen entre quienes consideran positiva la presencia internacional y quienes cuestionan el uso de esta tradición por parte de una marca internacional.

¿Qué contempla la línea del Real Madrid de acuerdo a redes?

La propuesta no se limita a una camiseta. De acuerdo con Footy Headlines, se contemplan distintas prendas deportivas y casuales para los aficionados del conjunto español.

Entre las piezas mencionadas aparecen camisetas de entrenamiento, chamarras, sudaderas, plateras, shorts y pants; no se descarta la idea de una camiseta especial para utilizar antes de los partidos. Los diseños incorporan referencias visuales de esta festividad, con elementos como calaveras, flores, máscaras, guitarras y otros instrumentos musicales.

En anteriores años Adidas sacó unas camisetas temáticas para la selección mexicana. Footy Headlines

¿Cuándo se contempla el lanzamiento?

La información difundida ubica la posible colección para otoño del 2027 en una fecha cercana a la conmemoración del Día de Muertos.

Adidas no ha anunciado estas prendas, por lo que los diseños difundidos pueden cambiar con el tiempo.

De concretarse la propuesta, unirá la imagen del Real Madrid con referencias de una fecha mexicana reconocida a nivel internacional, en un lanzamiento que dejó marcado un antecedente para Adidas en 2025.