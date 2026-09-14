Carlo Ancelotti confirma que Neymar no regresará a la Selección de Brasil

El director técnico de la Selección de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó de manera oficial que Neymar no volverá a vestir la camiseta del conjunto nacional. Tras sostener conversaciones con el delantero, el estratega italiano reveló que el propio futbolista tomó la decisión definitiva de dar por concluida su etapa como seleccionado de la 'Verdeamarela'.

Ancelotti lamentó que el atacante no pudiera trascender mucho más en el pasado Mundial de 2026 con el conjunto brasileño que quedó eliminado ante Noruega, pero enfatizó que la postura del jugador obliga al cuerpo técnico a enfocar todos los esfuerzos en el relevo generacional de la plantilla.

Ney merecía estar en el Mundial por su calidad, pero ya ha confirmado que no quiere regresar a la selección. Era un talento extraordinario y único por sus cualidades, pero es momento de centrarse en los jóvenes brasileños", puntualizó Ancelotti en conferencia de prensa.

Reestructuración del futbol brasileño

Con el fin de la era de Neymar, el timonel de la pentacampeona del mundo detalló que el plan nacional se centrará en el desarrollo de las categorías inferiores. La Confederación Brasileña de Futbol (CBF) ha comenzado una estrategia conjunta con los combinados Sub-17 y Sub-20 para planificar las siguientes competencias oficiales.

El estratega europeo subrayó la relevancia que tendrán los próximos Juegos Olímpicos y la Copa América dentro de este proceso de transición. Asimismo, advirtió que el futbol actual requiere priorizar el funcionamiento colectivo y el compromiso táctico por encima del peso de las individualidades.

Finalmente, Ancelotti calificó como una decepción el desempeño general de Brasil en la pasada Copa del Mundo de 2026, señalando que la urgencia principal del organismo de pantalón largo es consolidar una nueva base de futbolistas para los compromisos internacionales inmediatos.