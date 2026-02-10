Álvaro Fidalgo: El Maguito al que ya le late el corazón tricolor y sueña con llegar al Tri

Álvaro Fidalgo llegó hace cinco años a México con un futuro incierto ante la aventura de abrirse paso en una liga profesional lejos de la española. Ahora que volvió a su país natal para jugar con el Real Betis, tras su exitoso paso con América, ya se ilusiona con poder ser considerado por Javier Aguirre para jugar para la Selección Nacional Mexicana.

Fidalgo ya puede tener el privilegio de representar al Tri en el campo, si acaso el seleccionador nacional lo toma en cuenta para futuras convocatorias. Este anhelo nace de un arraigo profundo tras haber cumplido con todos los requisitos de residencia y naturalización que exige la ley mexicana y la normativa de la FIFA para el cambio de federación.

Fidalgo volvió hace unas semanas a su país para enrolarse al Real Betis, pero el vínculo que dejó en tierras mexicanas sigue muy vivo, luego de haberse convertido en uno de los mejores mediocampistas de la Liga MX, lo que le dio la opción de pedir a FIFA el ser considerado como un futbolista mexicano para representaciones internacionales.

El centrocampista asturiano, formado en la cantera del Real Madrid, comprendió rápidamente que su lugar en el mundo del futbol estaba lejos de casa, en México, donde su nivel evolucionó hasta convertirse en el motor táctico de un equipo de época.

Muy ilusionado con eso (ser un jugador elegible para la Selección Mexicana). Al final estos cinco años en México me cambiaron mucho mi vida y ahora soy mexicano… Tengo la doble nacionalidad: española-mexicana. Estoy muy orgulloso, represento a los dos países, así que nada, tratar siempre de dejarlos en lo más alto".

Álvaro Fidalgo fue una petición expresa del entrenador Manuel Pellegrini para reforzar al Betis esta temporada. X: @RealBetis

El impacto de su salida hacia el futbol europeo dejó un vacío significativo en la plantilla azulcrema, pues su rendimiento numérico y emocional fue impecable durante su estancia en Coapa.

Fidalgo llegó al Club América en febrero de 2021 procedente del Castellón, y en esos cinco años disputó más de 227 partidos, contribuyendo decisivamente a un hito histórico: ganar tres títulos de liga consecutivos (Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024).

La conquista del tricampeonato, una hazaña inédita en la era de los torneos cortos para la institución azulcrema, fue el broche de oro para una gestión donde el español demostró una regularidad asombrosa, manteniendo un porcentaje de precisión en pases superior al 90 por ciento en prácticamente todos sus torneos.

Estos logros lo convirtieron en ídolo americanista, con 22 goles y 30 asistencias, consolidando su legado antes de su venta al Betis el 1 de febrero de 2026 por unos dos millones de euros.

Ahora, desde Sevilla, el volante pretende demostrar que el nivel de la Liga MX le ha dado las herramientas necesarias para brillar en una de las mejores ligas del planeta, mientras espera con paciencia el llamado que le permita vestir la camiseta verde del Tricolor. Su carisma y gratitud hacia la afición que lo acogió durante un lustro se mantienen intactos, proyectando una conexión que trasciende fronteras geográficas.