Álvaro Fidalgo suma tres minutos en la victoria del Betis ante el Getafe

No ha sido la temporada de ensueño que esperaba Álvaro Fidalgo, pero al menos, el mediocampista mexicano ya logró salir a la banca con el Real Betis y sumó 3 minutos en el campo, en la victoria 1-0 ante el Getafe, por la fecha 6 de La Liga.

El “Maguito” sólo ha tenido participación en 3 juegos al momento -en ninguno como titular- y acumula 65 minutos, gracias a que este jueves ante el Getafe sustituyó al 91’ a Antony.

Se espera que Fidalgo sea considerado en la convocatoria de Rafael Márquez para los próximos tres juegos amistosos que sostendrá la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA, ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

El Real Betis, comandado por Manuel Pellegrini, consiguió ubicarse en el tercer lugar de la clasificación, al alcanzar 13 unidades de las 16 disputadas hasta el momento en La Liga, sólo por debajo del Real Madrid y Barcelona, con 15 y 16 puntos, respectivamente.

Cuando estaba a punto de concluir la primera mitad, apareció Abde Ezzalzouli en el minuto 44'. El extremo marroquí enganchó un remate certero para firmar el 1-0 que fue posteriormente ratificado por el VAR en el tiempo añadido antes del descanso.

En la segunda mitad, Bordalás buscó cambiar la dinámica dando ingreso a futbolistas de recambio como Johan Mojica y Enes Ünal. Por su parte, Pellegrini refrescó el centro del campo con la entrada de Dani Ceballos al 60' y dio minutos a hombres como el "Cucho" Hernández y Rodrigo Riquelme.

Ya en el descuento, (90+1'), Pellegrini dio entrada al español naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo por Antony para agotar los últimos segundos y sellar el triunfo en el Benito Villamarín.