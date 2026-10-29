Colapinto y Gasly se ponen a prueba con el bate en casa de los Diablos Rojos

El Gran Premio de México destaca por la cultura que representa el país tricolor, por lo que muchas escuderías no pierden la oportunidad de realizar visitas a lugares emblemáticos de la capital. Uno de ellos es la casa de los Diablos Rojos del México: el Estadio Alfredo Harp Helú, que este jueves tuvo un acercamiento especial con Franco Colapinto y Pierre Gasly.

Primero, los pilotos realizaron un recorrido por las instalaciones del estadio. Posteriormente, ambos integrantes de la escudería francesa estuvieron en la jaula de bateo y demostraron su habilidad para conectar la pelota. Pierre Gasly tomó el turno inicial, mientras que Franco Colapinto fue el encargado de lanzar, para después intercambiar los roles. Asimismo, tanto el sudamericano como el europeo lanzaron la pelota hacia Rocco, la mascota del equipo.

A través de estas dinámicas, equipos como Alpine fortalecen su relación con los aficionados y amplían su presencia de marca. En un campeonato con el alcance internacional que tiene la Fórmula 1, la semana del Gran Premio también se convierte en una oportunidad para construir vínculos y mostrar una faceta diferente de sus pilotos.

Asimismo, ambos pilotos recibieron una camiseta personalizada de los Diablos Rojos del México, con sus respectivos nombres y números en la parte trasera. Posteriormente, Franco Colapinto y Pierre Gasly se tomaron una fotografía con Jorge del Valle Mohar, presidente ejecutivo de la organización; Arturo López, gerente deportivo, e Iván Terrazas, integrante del área de operaciones. En el encuentro también estuvieron presentes Rocco y Roccy, las mascotas oficiales del equipo escarlata, quienes forman parte de las actividades de entretenimiento tanto de la novena varonil como de la femenil.

Los pilotos de Alpine compartieron una fotografía con directivos y representantes de los Diablos Rojos. Redes sociales: Diablos Rojos del México

¿Qué otras actividades relacionadas con la F1 tuvo la CDMX?

Williams: organizó una carrera recreativa el martes 27 de octubre, a las 6:30 horas, en Commando Prado Norte.

McLaren: instaló una tienda temporal dedicada a Lando Norris en Gallery CDMX, del 29 de octubre al 1 de noviembre.