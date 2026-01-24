Almada y Oviedo van por partido perfecto ante el Barcelona

Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, consideró que tendrán que hacer un partido perfecto, si es que quieren ganarle al Barcelona en la jornada 21 de LaLiga.

“Hago un balance no solo de los resultados, aunque sea lo más importante, y hemos marcado cierta superioridad sobre los rivales en el juego. Sé perfectamente que vamos a tener que hacer un partido perfecto por la calidad que tiene el Barça, por el lugar donde jugamos, pero son de los partidos más disfrutables para los jugadores. Debemos sentirnos orgullosos de pertenecer a la fiesta e intentar ganar”, declaró en rueda de prensa.

Guillermo Almada consideró que deberán seguir peleando los partidos desde el primer minuto hasta el último.

“Hemos analizado las muchas cosas buenas que hicimos durante el último partido y otras que no hicimos tan bien. La disposición de los jugadores ha sido muy buena, la entrega, y el aspecto tensional es el que indudablemente tenemos que mejorar, porque hemos cometido algunas distracciones que nos han costado carísimas”, subrayó.

El Real Oviedo no gana desde el 30 de septiembre de 2025, cuando le ganó 1-2 al Valencia. Guillermo Almada destacó que, en los últimos cuatro partidos, les quedaron sensaciones ambiguas porque creen que se debieron llevar el triunfo (derrota 3-2 ante Osasuna, empate 1-1 con Real Betis, 1-1 con Alavés, 0-0 con Celta).

“Los rivales no nos perdonaron en situaciones que cedimos por distracciones. Si seguimos cediendo posibilidades sin mucha creación, terminaremos cediendo puntos como nos pasó en los partidos anteriores. En los cuatro nos quedaron sensaciones ambiguas, porque podíamos haber ganado por lo que hicimos dentro de la cancha. Son situaciones que seguimos mejorando e intentando mejorar y trabajar a diario para que no se repitan”, indicó.