Del Allianz al trompo de pastor: Gigantes europeos festejan el Día del Taco en redes sociales

Mientras que las ligas del mundo esperan el final de la fecha FIFA de marzo, donde se conocerán los últimos lugares para el Mundial 2026, dos de los principales equipos de Europa han lanzado un guiño a México por una celebración especial: el Día del Taco.

El Paris Saint-Germain lanzó una imagen en redes sociales donde destaca la bandera de México, salsas y unos tacos, así como dos jarras de agua de Jamaica, una de las bebidas tradicionales que pueden encontrarse en las taquerías y con el mensaje: “¡Hoy es un gran día para echarnos unos buenos tacos sin culpa!... ¿Cuál es su preferido? #DiadelTaco ¡Viva México!”.

La cuenta del Bayern Munich en Español también ha hecho algo similar con el mensaje: ”¡𝐍𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐮𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐭𝐨𝐫! Nuestros cracks se fueron de 'gira gastronómica' para celebrar el #DíaDelTaco. Varios ya se sienten como en casa con un buen toque de picante”.

Ambas imágenes han sido generadas por inteligencia artificial y han recibido diferentes tipos de respuestas por parte de los aficionados. En el caso del PSG se pueden leer algunos como “Contraten a la Hormiga”, o “Imagínense PSG vs. la Liga MX”, mientras que otros usuarios les han dado diferentes opciones de tacos que pueden probar.

¿Quién inventó el Día del Taco?

El Día del Taco se celebra los 31 de marzo, en una tradición que comenzó de una forma poco esperada. Todo inició en 2007, cuando a Televisa se le ocurrió la idea de oficializar un día para nuestro platillo estrella. La empresa inundó de publicidad el Canal de las Estrellas para convencer a los mexicanos de que el taco merecía su propio espacio en el calendario.

La empresa creó un sitio especializado sobre el taco, crearon una canción conmemorativa y hasta realizaron un concierto en el ahora Estadio Banorte.