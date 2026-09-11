Mbappé rompe el silencio sobre el apodo de “dictador” que le pusieron en redes

Kylian Mbappé habló sobre el apodo de “dictador” que algunos aficionados comenzaron a utilizar para referirse a él en redes sociales y reconoció que, aunque entiende el tono humorístico de la expresión, también considera que el término tiene una carga histórica que no debe tomarse a la ligera.

En entrevista con France Football, el delantero del Real Madrid explicó que no le parece apropiado ser comparado con personajes históricos responsables de la muerte, violencia y sufrimiento de millones de personas.

Mbappé señaló que puede entender que el apodo sea utilizado como una broma dentro del ambiente futbolístico, pero hizo énfasis en que existe una diferencia entre el humor y las referencias a figuras vinculadas con algunas de las mayores tragedias de la historia.

El asunto es en parte gracioso, porque da la impresión de que para algunas personas es solo una broma. Pero también tiene un lado menos divertido, porque conocemos el daño que este tipo de personas ha causado a lo largo de la historia", explicó el delantero.

Mbappé cuestiona el uso de “dictador” en redes sociales

El futbolista francés también reflexionó sobre el impacto de las redes sociales y la manera en que determinadas expresiones pueden terminar normalizándose por su uso constante.

Desde su perspectiva, algunas bromas pueden evidenciar una falta de conciencia sobre el significado político e histórico de ciertas palabras, particularmente cuando hacen referencia a líderes relacionados con episodios de violencia y sufrimiento.

Que se me compare con personas que matan a otros, o que causaron la desdicha de millones y millones de personas... No creo que en mi vida haya hecho algo parecido en absoluto", expresó el jugador del Real Madrid.

Por ello, Mbappé considera que el apodo de “dictador” puede entenderse dentro del contexto del futbol y las redes sociales, pero también debe existir sensibilidad cuando la comparación involucra a personajes responsables de grandes tragedias.

Dembélé se burla de Mbappé por el apodo

Mientras Mbappé tomó una postura más seria sobre el tema, Ousmane Dembélé decidió llevar la situación al terreno del humor.

El delantero contó que su compañero descubrió en redes sociales el apodo que le habían asignado y decidió utilizarlo para bromear con él. Incluso llegó a llamarlo “Mobutu”, en referencia a Mobutu Sese Seko, quien gobernó Zaire, actual República Democrática del Congo, durante cerca de 25 años.

La anécdota muestra la diferencia de perspectivas entre ambos jugadores. Mientras Mbappé pone atención en la carga histórica que existe detrás de este tipo de comparaciones, Dembélé aprovechó el apodo para continuar con las bromas entre compañeros.

De esta manera, Kylian Mbappé dejó clara su postura sobre el apodo de “dictador”: entiende que pueda utilizarse con intención humorística, pero considera que las referencias a dictadores y personajes responsables de grandes tragedias deben manejarse con mayor sensibilidad.