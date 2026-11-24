Los Algodoneros de Guasave reanudarán este martes su actividad en la Liga Mexicana del Pacífico, cuatro días después de los hechos de violencia que obligaron a la cancelación de su última serie de la primera vuelta, y lo harán con dos bajas en su cuerpo de lanzadores.

El conjunto sinaloense visitará a los Cañeros de Los Mochis en el Chevron Park, en el arranque de la segunda mitad del calendario de la temporada 2026-2027 del circuito invernal.

Los lanzadores estadunidenses Kevin Abel y Nick Zwack dejaron de formar parte del equipo, aunque sus salidas no están relacionadas con los acontecimientos del pasado fin de semana, pues ambos fueron contratados únicamente para disputar la primera vuelta.

Una de las plazas de extranjero que quedaron disponibles será ocupada por Kyle Tyler, quien precisamente será el encargado de subir al montículo para abrir el primero de los tres encuentros de la serie ante Los Mochis.

Los Algodoneros de Guasave concluyeron en el segundo lugar del standing de la primera vuelta, pese a no haber podido completar su calendario, con lo que aseguraron matemáticamente su clasificación a los playoffs, independientemente de los resultados que obtengan en la segunda mitad de la temporada.

La incertidumbre entre los aficionados

La cercanía entre Guasave y Los Mochis, ciudades separadas por alrededor de 60 kilómetros, ha propiciado históricamente que un importante número de aficionados acompañe a sus respectivos equipos cuando se enfrentan.

Sin embargo, el horario nocturno de los encuentros, aunado a los recientes acontecimientos de violencia en la región, podría provocar que en esta ocasión el desplazamiento de seguidores de los Algodoneros sea menor al acostumbrado.

El pasado viernes, el encuentro entre Guasave y los Venados de Mazatlán fue interrumpido debido a hechos de violencia en las inmediaciones del Kuroda Park, situación que generó momentos de angustia entre los aficionados, peloteros y trabajadores del inmueble.

La Liga Mexicana del Pacífico determinó posteriormente cancelar el resto de la serie, con lo que ambos equipos terminaron anticipadamente su participación en la primera vuelta.

El viernes volverá el beisbol a Guasave

Los Algodoneros permanecerán en Los Mochis hasta el jueves y tienen programado regresar a casa el viernes 27 de noviembre para recibir a los Tomateros de Culiacán, en una serie de tres encuentros.

De mantenerse el calendario establecido, será la primera ocasión en la que el Kuroda Park abra sus puertas para un encuentro de beisbol desde los acontecimientos del pasado viernes.

El regreso de los Algodoneros a Guasave también permitirá observar cuál será la respuesta de los aficionados tras los incidentes que obligaron a suspender la actividad deportiva en la ciudad.

Venados, el más afectado por la cancelación

Los Venados de Mazatlán también reanudarán su actividad este martes, cuando reciban a los Yaquis de Ciudad Obregón en el estadio Teodoro Mariscal, en el inicio de la segunda vuelta.

El conjunto porteño fue el más perjudicado por la cancelación de la serie en Guasave, pues perdió la oportunidad de abandonar el noveno lugar del standing de la primera vuelta, además de que podía buscar mejorar su posición sin la presión de caer al último sitio, debido a que los Mayos de Navojoa ya no tenían posibilidades de alcanzarlos.

El ligamayorista mexicano José Urquidy está programado para subir al montículo este miércoles, en el segundo encuentro de la serie ante los Yaquis, como parte de la rotación de abridores del conjunto mazatleco.