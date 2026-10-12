Alexander Zverev terminará el 2026 como número uno del mundo, así lo anunció la ATP

La ATP confirmó que Zverev terminará el torneo de 2026 como número uno del mundo, un reconocimiento que conseguirá después de años de lucha por el liderato de los circuitos.

El alemán alcanzará la posición por primera vez y se convertirá en el primer tenista de su país en finalizar una temporada como líder del ranking ATP. Con 29 años será el jugador de mayor edad en obtener este reconocimiento por primera vez.

El desenlace que marcó la contienda

Carlos Alcaraz quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái este lunes 12 de octubre, tras perder ante el belga Zizou Bergs por parciales de 7-5 y 7-6 (4) en la tercera ronda. Con este resultado, el tenista español, quien llegaba de conquistar el título del Abierto de Japón, no logró avanzar a los octavos de final del torneo y matemáticamente se quedó sin posibilidades de alcanzar al alemán en la clasificación de fin de temporada.

Por su parte, Jannik Sinner anunció por medio de un video en sus redes sociales que no competirá lo que resta del 2026 debido a una inflamación en la rodilla derecha. El italiano se mantenía como número uno del ranking semanal, pero su baja lo dejó fuera de la lucha por el reconocimiento de fin de temporada.

Una temporada histórica para el alemán

El nuevo logro corona la mejor campaña de Zverev, quien conquistó sus primeros dos títulos de Grand Slam en 2026, en Roland Garros y US Open. De igual manera, alcanzó las semifinales del Abierto de Australia y disputó la final de Wimbledon, resultados que lo mantuvieron entre los principales protagonistas del circuito.

Antes de esta temporada, su mejor posición de cierre del año había sido el segundo lugar en 2024. Ahora el alemán alcanza la cima de la clasificación de fin de temporada y suma un nuevo hito a su trayectoria profesional.

Aunque ya aseguró terminar el año en el primer puesto, no ocupa el lugar en el ranking semanal de la ATP.

Esto se debe a que ambos registros son distintos; la clasificación semanal se actualiza cada lunes según los puntos obtenidos por los tenistas, mientras que el reconocimiento de fin de año distingue al jugador que termina la temporada en la cima.

De acuerdo a esta información, el alemán tiene garantizado su título, aunque su posición en el listado aún no haya cambiado. Su puesto en el listado puede cambiar a partir del 2 de noviembre.