Alexander Zverev conquitsa el US Open y deja atrás la soledad que lo acompañó en el tenis

Hace un par de años, cuando Alexander Zverev todavía no ganaba su primer Grand Slam, confesó que estaba sumergido en una profunda crisis que traspasaba la línea de los resultados y abarcaba también lo existencial: “A veces me siento muy solo ahí fuera, en la pista, sufriendo mentalmente; tratando de encontrar el camino para salir del agujero. Me siento solo en la vida”.

A la puerta de los 30 años, el alemán se coronó en la edición 146 del US Open tras vencer al estadounidense Ben Shelton con parciales de 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2. El Semblante. La Sonrisa. La Mirada. El deseo incontrolable de ir contra la historia, puso a Zverev con su segundo título de Grand Slam y una paz de estar cada vez más cerca del número 1 del mundo.

En la majestuosa Arthur Ashe, situado en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, Zverev se convirtió en el primer jugador alemán en ganar dos Grand Slam en un mismo año desde Boris Becker en 1989, cuando se alzó con el Wimbledon y el Open USA.

Mientras que Ben Shelton dejó escapar la oportunidad de ser el primer estadounidense en conquistar el Grand Slam de su país desde Andy Roddick en el año 2003.

El estadounidense tuvo una gran actuación en el torneo. Foto: AFP.

Dos tenistas que tuvieron durante el torneo como principal arma el saque. Aunque en el cara a cara, el historial inclinaba la balanza con un 5-0 de Alexander Zverev sobre Ben Shelton.

Zverev tomó el control desde el inicio al romper el saque de Shelton en dos ocasiones para quedarse con el primer set. El estadounidense reaccionó en el segunda juego y llevó el partido al tie-break, pero el alemán volvió a imponerse.

Shelton no bajó los brazos y aprovechó un momento de igualdad para quedarse con el tercer set tras romper el servicio de Zverev cuando el marcador estaba 6-5. Sin embargo, el número dos del mundo respondió de inmediato en la cuarta parte: consiguió dos breaks y cerró el partido con su saque.

Con esta victoria, Zverev conquistó por primera vez el US Open y sumó el segundo Grand Slam de su carrera, después de Roland Garros. Aquel jugador que alguna vez confesó sentirse solo y perdido en la pista, encontró finalmente las respuestas que durante años estuvo buscando.