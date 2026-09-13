Atlético de Madrid golea sobre el final; Obed Vargas 'borrado'

Con goles en el 84’, 90’ y 90+5’, Atlético de Madrid goleó 0-3 a la Real Sociedad en Anoeta y sumaron su tercer triunfo en LaLiga, situándose momentáneamente en el cuarto sitio de la clasificación; pese a ser convocado, Obed Vargas sumó un partido más sin minutos en el terreno de juego.

Los reflectores se marcharon con la ausencia de Julián Álvarez, que se quedó en Madrid con una sobrecarga, sin embargo, un gol de penal de Alejandro Grimaldo (84') y otros dos tantos de Jonathan David (89') y Giuliano Simeone (90+5') dieron la victoria a un Atlético, que se atascó durante ochenta minutos con la Real Sociedad.

Ha sido una victoria importante. La necesitábamos porque veníamos de dos derrotas", dijo Grimaldo tras el partido a DAZN.

El equipo vasco fue poco a poco haciéndose con el control de la pelota, animado con las llegadas por la banda del portugués Gonçalo Guedes.

La Real fue metiendo al Atlético en su área, pero sin encontrar la claridad necesaria en el último pase. Los rojiblancos trataron de responder con contraataques, pero tampoco fueron demasiado incisivos de cara al gol.

La entrada de Koke a los pocos minutos del segundo tiempo dio más claridad al Atlético a la hora de manejar el balón, aunque le siguió costando llegar hasta que Grimaldo transformó un penal por mano de Job Ochieng en el área (84').

Apoyado en el tanto, el Atlético tomó el control de los últimos minutos para acabar matando el encuentro con un disparo raso del canadiense Jonathan David (89') y otro gol final de Giuliano en un mano a mano con Remiro (90+4').

BFG