Estrella mexicana del Clásico Mundial jugará ahora para los Angels

México tendrá un nuevo pelotero dentro de la organización de los Angels de Los Ángeles, pero para Nacho Álvarez Jr. el cambio representa mucho más que un uniforme distinto. El infielder, integrante de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol, fue enviado por los Bravos de Atlanta a la franquicia ubicada apenas a unos 70 kilómetros de Fontana, California, la ciudad donde nació y creció, en una oportunidad que podría acercarlo nuevamente a las Grandes Ligas.

Los Bravos decidieron desprenderse del mexicano para adquirir al experimentado relevista zurdo Brent Suter, un brazo de experiencia para fortalecer su bullpen en la recta final de la temporada. Del otro lado, los Angels incorporan a un jugador joven que ya forma parte de su roster de 40 peloteros y que podría recibir el llamado al equipo grande en cualquier momento. Un mexicano que ya conoció las Grandes Ligas

Nacho Álvarez Jr. debutó en las Grandes Ligas el 22 de julio de 2024, aunque aquella primera experiencia fue breve y únicamente disputó ocho juegos con los Bravos de Atlanta.

Su verdadera oportunidad llegó casi un año después. El 12 de julio de 2025 regresó al equipo grande y terminó la campaña no sólo permaneciendo en el roster, sino adueñándose de la tercera base titular de unos Bravos que ya habían perdido prácticamente sus aspiraciones de postemporada.

Esa actuación parecía abrirle la puerta para iniciar la presente temporada en las Grandes Ligas. Sin embargo, este año la organización optó por enviarlo a Triple-A, donde permaneció durante toda la campaña sin volver a recibir el llamado.

El jonrón que emocionó a México

Aunque nació en Fontana, California, Nacho Álvarez Jr. nunca ocultó el orgullo que sentía por representar a México, el país de origen de sus padres.

Antes del Clásico Mundial de Beisbol, el infielder habló de la emoción que significaba vestir la franela mexicana y respondió de inmediato dentro del terreno.

En el primer encuentro del torneo, frente a Gran Bretaña, conectó un jonrón en la segunda entrada, un batazo que rápidamente se hizo viral por la efusiva manera en la que recorrió las bases y celebró uno de los momentos más importantes de su carrera con la selección nacional.

Aquella imagen terminó por convertirse en una de las postales del debut mexicano en el torneo y fortaleció el vínculo del pelotero con la afición nacional.

Una nueva oportunidad cerca de casa

En Triple-A, Álvarez Jr. disputó 37 juegos esta temporada, en los que bateó para .236, con dos jonrones y 21 carreras producidas, números que lo mantuvieron como una de las principales opciones de la organización para volver a las Grandes Ligas.

Ahora, al integrarse al roster de 40 jugadores de los Angels, queda habilitado para ser llamado al equipo grande cuando la organización lo considere necesario.

Además del aspecto deportivo, el movimiento también tiene un significado personal. Los Angels juegan en Anaheim, apenas a unos 70 kilómetros de Fontana, por lo que el mexicano tendrá la oportunidad de continuar su carrera prácticamente en casa.

Y si recibe ese esperado llamado, podría reencontrarse con otro integrante de la selección de México del Clásico Mundial de Beisbol. El chihuahuense Samuel Natera Jr. debutó este año con los Angels y ha firmado una sólida temporada como relevista, con 2.28 de efectividad en 20 apariciones, además de un salvamento.

La posibilidad de compartir nuevamente un clubhouse, ahora en las Grandes Ligas con los Angels, convertiría este cambio en una historia todavía más especial para dos peloteros que ya defendieron juntos la franela de México y que ahora podrían volver a hacerlo, pero dentro de la misma organización de las Mayores.